Ειδήσεις | Ελλάδα

Ανασκόπηση Μητσοτάκη στο Tik Τok για τα πεπραγμένα του 2025

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανασκόπηση Μητσοτάκη στο Tik Τok για τα πεπραγμένα του 2025
Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο, αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Μία μίνι ανασκόπηση των πεπραγμένων του 2025 έκανε μέσω της πλατφόρμας του Tik Τok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία συγκαταλέγει στα 5 κορυφαία είδη:

την Οικονομία & εργασία,

την ενέργεια,

τις υποδομές

την παιδεία και

την υγεία.

@kyriakosmitsotakis_ 2025 #wrapped ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου. Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία.

«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός.

Τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά ήταν:

οι μειώσεις φόρων και η επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις,

ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος,

τα τέσσερα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και

οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο» αναφέρει ο πρωθυπουργός στοTik Τok.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών 

Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

tags:
TikTok
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider