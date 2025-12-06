Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνελήφθη 62χρονος που οδηγούσε ανάποδα φορτηγό με επικαθήμενο στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Ο 62χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Στο αντίθετο ρεύμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε να κινείται, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ένας 62χρονος αλλοδαπός οδηγός φορτηγού τράκτορα με επικαθήμενο. Ο οδηγός συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία από αστυνομικούς της Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Με την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των υπολοίπων χρηστών της οδού, καθώς υπήρχε σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ο 62χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

