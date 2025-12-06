Ειδήσεις | Διεθνή

Κατάρ: Κρίνει ότι η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι πλήρης χωρίς πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων

Κατάρ: Κρίνει ότι η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι πλήρης χωρίς πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, οι μεσολαβητές εργάζονται από κοινού για να προωθήσουν την επόμενη φάση της εκεχειρίας.

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει ατελής χωρίς μια "πλήρη απόσυρση" των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ, χώρας που μεσολαβεί για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

"Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή (...) Δεν μπορούμε ακόμη να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια εκεχειρία, μια εκεχειρία μπορεί να είναι πλήρης μόνον με την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων (και) μια επιστροφή της σταθερότητας στη Γάζα", σημείωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι στη διάρκεια διάσκεψης στη Ντόχα.

Οι μεσολαβητές εργάζονται από κοινού για να προωθήσουν την επόμενη φάση της εκεχειρίας, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

tags:
Κατάρ
Γάζα
Ισραήλ
