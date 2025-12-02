Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 2 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

«Ύποπτος είχε αρχίσει να μαχαιρώνει στρατιώτες, οι οποίοι απάντησαν με πυρά και τον εξουδετέρωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι, σε δύο επεισόδια που σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σκότωσε δύο ανθρώπους που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτέθηκαν σε στρατιώτες και τους οποίους η Παλαιστινιακή Αρχή ταυτοποίησε ως Παλαιστινίους ηλικίας 17 και 18 ετών.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ κοντά στη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα του εδάφους αυτού που το Ισραήλ έχει καταλάβει και ελέγχει από το 1967, όταν μια γυναίκα στρατιώτης τραυματίσθηκε ελαφρά από όχημα που ο οδηγός του έριξε επάνω της, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό πού διήρκεσε ώρες, ο οδηγός σκοτώθηκε όταν έγινε «απόπειρα να συλληφθεί», στη διάρκεια της οποίας «επιχείρησε να διαφύγει θέτοντας σε κίνδυνο τις δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με πυρά», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Καθώς ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιστρέψει τον νεκρό στους οικείους του, η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε χωρίς άλλες λεπτομέρειες ότι πληροφορήθηκε από το Ισραήλ για το θάνατο του 17χρονου Μοχάμαντ Ταρίκ Μουχάμαντ αλ-Ζαγίρ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες «μέσα στην πόλη της Χεβρώνας».

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε κοντά στη Ραμάλα, στο κέντρο της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στρατιωτικοί ειδοποιήθηκαν να σπεύσουν κοντά στον ισραηλινό οικισμό Ατερέτ όπου «ένας ύποπτος είχε αρχίσει να μαχαιρώνει στρατιώτες, οι οποίοι απάντησαν με πυρά και τον εξουδετέρωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Ο οργανισμός Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, έκανε λόγο για δύο ελαφρά τραυματίες, ηλικίας γύρω στα 20.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από το Ισραήλ για το θάνατο του Μοχάμαντ Ρασλάν Μαχμούντ Ασμάρ, 18 ετών, προερχόμενου από παλαιστινιακό οικισμό στην περιοχή.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ χαρακτήρισε σε ανακοίνωσή του τις δύο επιθέσεις «ηρωικές επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκαν «εναντίον των στρατιωτών της κατοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ