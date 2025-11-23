Έξι αεροπορικές ακυρώνουν τις πτήσεις προς και από τη Βενεζουέλα

Προχθές Παρασκευή, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε ειδοποίηση (υπ’ αρ. A0012/25) προς τους χειριστές αεροσκαφών στην περιοχή καλώντας τους να επιδεικνύουν προσοχή «σε όλα τα ύψη», εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» και «της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Έξι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις συνδέσεις τους με τη Βενεζουέλα, μετά την προειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ σχετικά με την «εντεινόμενη στρατιωτική δραστηριότητα», με φόντο την ανάπτυξη στοιχείων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με τεράστια ισχύ πυρός στην Καραϊβική, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης του τομέα στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

Η Iberia (Ισπανία), η TAP (Πορτογαλία), η Avianca (Κολομβία), η Caribbean (Τρίνινταντ και Τομπάγκο), η GOL (Βραζιλία) και η LATAM (Χιλή) ανέστειλαν τις πτήσεις τους μέχρι νεοτέρας, ανέφερε η πρόεδρος της ένωσης αεροπορικών εταιρειών της Βενεζουέλας (ALAV), η Μαρισέλα δε Λοαΐσα. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, αρμάδα πολεμικών πλοίων και μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας βλέπει στην ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων «απειλή» ανατροπής της, επιβολής «αλλαγής καθεστώτος».

«Απειλές μπορεί να εγείρουν δυνητικό κίνδυνο για αεροσκάφη σε όλα τα ύψη», στις φάσεις «της υπέρπτησης», «της άφιξης και της αναχώρησης» καθώς και «για αεροδρόμια και αεροσκάφη στο έδαφος», εξήγησε στη NOTAM του ο αμερικανικός εποπτικός φορέας. Η κ. δε Λοαΐσα διευκρίνισε πάντως ότι μέχρι τώρα, οι αεροπορικές εταιρείες Copa (Παναμάς), Air Europa (Ισπανία), Turkish Airlines, Laser και PlusUltra (Βενεζουέλα) συνεχίζουν κανονικά τις πτήσεις.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναγγείλει ότι θα εντάξει στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων αύριο Δευτέρα καρτέλ του οποίου κατ’ αυτήν ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ορισμένοι ειδικοί αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη τέτοιας οργάνωσης (σ.σ. του Cártel de los Soles , ή «καρτέλ των ήλιων»).

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, ενώ έχουν αναπτύξει σειρά αεροναυτικών στοιχείων στην Καραϊβική, αφήνοντας να πλανάται το ενδεχόμενο επέμβασης εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Μαδούρο. Οι αμερικανικές επιδρομές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Με ανακοίνωσή της, η ALAV παρότρυνε όλους όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια «διαφόρων εταιρειών που εξυπηρετούν τη Βενεζουέλα» και «οι πτήσεις τους προβλέπεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες» να ενημερώνονται για «κάθε ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας τους». Στον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου Μαϊκετία του Καράκας, οι πτήσεις των εταιρειών TAP και Avianca εμφανίζονταν να είναι ακυρωμένες χθες Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ