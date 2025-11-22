Ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης για Ουκρανία: Ανοιχτός ο Τραμπ - Τα σημεία «τριβής»

«Μετωπική» Ευρώπης - ΗΠΑ στις συνομιλίες της Γενεύης για Ουκρανικό - 4 σημεία του σχεδίου Τραμπ στο «στόχαστρο». Διαλλακτική η Ουάσιγκτον.

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τόνισε ο Κόστα. «Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα» πρόσθεσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αποτελεί καλή βάση για επεξεργασία αλλά χρειάζεται να επανεξετασθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. «Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που εμφανίσθηκε, το οποίο ενσωματώνει ιδέες που είναι πολύ οικείες, είτε υπήρχε επ' αυτών συμφωνία είτε όχι, Είναι καλό ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κυριαρχία, της εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους.

«Αλλά είναι μία βάση εργασίας που πρέπει να επανεξετασθεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, διότι το σχέδιο αυτό, κατ' αρχάς, δεν συζητήθηκε με τους Ευρωπαίους», επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Ωστόσο, ορίζει πολλά θέματα για τους Ευρωπαίους. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων».

«Με το δεδομένο πως ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα χέρια των μελών του ΝΑΤΟ... άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν μπορούν να είναι μία αμερικανική πρόταση, χρειάζεται ευρύτερη διαβούλευση», πρόσθεσε. Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «χωρίς στοιχεία αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

«Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε. «Θα έχουμε μία συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης για να συντονισθούμε για το θέμα και να εξετάσουμε την πρόοδο που θα έχει γίνει κατά τις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών στη Γενεύη», κατέληξε.

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στα σχέδια Τραμπ για επενδύσεις και κέρδη που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Ρωσία, αντί να κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για διπλωματική μα΄χη στις συνομιλίες της Γενεύης, ειδικά για 4 επίμαχα σημεία του αμερικανικού σχεδίου. Τα 4 σημεία διαφωνίας:

Παράδοση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία: Η πρόταση Τραμπ να παραδώσει η Ουκρανία στρατηγικά σημαντικές περιοχές, όπως το Ντονμπάς και την Κριμαία, απορρίπτεται από τους Ευρωπαίους. Μείωση του ουκρανικού στρατού: Η απαίτηση για περαιτέρω συρρίκνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα τεθεί υπό αμφισβήτηση. Ρωσική «εγγύηση ασφάλειας» προς την Ουκρανία: Θα καταστεί σαφές ότι μια τέτοια εγγύηση δεν θεωρείται αξιόπιστη, θυμίζοντας το προηγούμενο του 1994. Διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (300 δισ. ευρώ)

Παράλληλα, νέα δεδομένα στη συζήτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία θέτει με την τελευταία τοποθέτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας σαφές ότι η πρόταση των 28 σημείων που κατέθεσε, δεν είναι «take it, or leave it». Σε ερώτηση αν η πρότασή του για λύση στην κρίση της Ουκρανίας είναι η τελευταία, ο Αμερικανός προεδρος απάντησε: «Όχι». «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας με δημοσιογράφους.