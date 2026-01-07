Η Κομισιόν χορηγεί πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους

Το DiscoverEU αποτελεί βασικό μέρος του προγράμματος Erasmus+ και προωθεί την κινητικότητα των νέων, τα φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια.

Περισσότεροι από 40.000 18χρονοι θα μπορούν να ξεκινήσουν ένα δωρεάν σιδηροδρομικό ταξίδι σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά την επιλογή τους για την χορήγηση της κάρτας DiscoverEU από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκτός από το ταξιδιωτικό πάσο, οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από μια εκπτωτική κάρτα, η οποία θα προσφέρει χιλιάδες εκπτώσεις σε πολιτιστικές δραστηριότητες, διαμονή, τοπικές μεταφορές, τρόφιμα και άλλες υπηρεσίες. Το DiscoverEU θα συμβάλει επίσης στην πολιτιστική πυξίδα για την Ευρώπη μέσω της ισχυρότερης προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών DiscoverEU, μιας συλλογής ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν επιμεληθεί προσεκτικά οι οπαδοί του κινηματογράφου, της μόδας, των τροφίμων, των καλών τεχνών και άλλων. Μέρος του προγράμματός τους θα είναι ενημερωτικές συνεδρίες πριν από την αναχώρηση και συναντήσεις DiscoverEU. Μία από αυτές τις συναντήσεις θα διοργανωθεί στη Λυών (Γαλλία) τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2026, με έμφαση στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Περισσότεροι από 200 νέοι ταξιδιώτες θα συγκεντρωθούν εκεί από όλη την Ευρώπη.

Αυτή η έκδοση γιορτάζει επίσης τα 40 χρόνια ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη χωρίς σύνορα, μετά τη συμφωνία του Σένγκεν.

Ο κ. Glenn Micallef, επίτροπος αρμόδιος για τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Το DiscoverEU δίνει σε χιλιάδες νέους Ευρωπαίους την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ήπειρό μας, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να βιώσουν από πρώτο χέρι την αξία της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτή η ειδική έκδοση της 40ής επετείου του Σένγκεν υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα είναι ένα δικαίωμα που αγαπάμε· ακρογωνιαίος λίθος της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.»

Ο γύρος αυτός ήταν ανοικτός σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Δεκεμβρίου 2007, τόσο από κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος Erasmus+ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία) και προσέλκυσε 246.782 αιτήσεις. Από το 2018, περισσότεροι από 1,9 εκατομμύρια νέοι έχουν υποβάλει αίτηση για 431.931 ταξιδιωτικές κάρτες. Όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις, ειδικές ρυθμίσεις θα διασφαλίσουν την πρόσβαση των ταξιδιωτών από νησιά, εξόχως απόκεντρες περιοχές ή απομακρυσμένες περιοχές.