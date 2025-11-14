G20: Πάνω από 500 ειδικοί ζητούν τη δημιουργία διεθνούς επιτροπής για τις ανισότητες

Πάνω από 500 οικονομολόγοι, ιστορικοί και ειδικοί των κοινωνικών επιστημών κάλεσαν σήμερα τους ηγέτες της G20 να δημιουργήσουν διεθνή επιτροπή για τις ανισότητες, κάτι που αποτελεί τη βασική σύσταση έκθεσης πάνω στο ζήτημα αυτό που έγινε υπό την καθοδήγηση του νομπελίστα οικονομίας Τζόζεφ Στίγκλιτς.

Η Νότια Αφρική, η οποία υποδέχεται για πρώτη φορά στην Αφρική σύνοδο κορυφής των ηγετών των βασικών οικονομιών του πλανήτη, στις 22 και 23 Νοεμβρίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, έχει καταστήσει τον αγώνα κατά των οικονομικών ανισοτήτων κεντρικό θέμα της προεδρίας της.

Σύμφωνα με έκθεση που παρήγγειλε η Πρετόρια για την G20, την οποία ανέθεσε στον Τζόζεφ Στίγκλιτς και άλλους πέντε ειδικούς, οι ανισότητες ως προς την κατανομή του πλούτου συνιστούν παγκόσμια κρίση που απειλεί τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή και πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως και η κλιματική έκτακτη ανάγκη.

Στην έκθεση, η οποία παραδόθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα, συνιστάται η δημιουργία διεθνούς επιτροπής για τις ανισότητες, κατά το πρότυπο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC/Giec).

Σε ανοιχτή επιστολή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, πάνω από 500 οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων ο νομπελίστας Ντάρον Ατζέμογλου, οι Γάλλοι Τομά Πικετί και Γκαμπριέλ Ζουκμάν και η πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν, πιέζουν τους ηγέτες της G20 να συμφωνήσουν για τη δημιουργία αυτής της επιτροπής.

«Με τον ίδιο τρόπο που η Giec διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην παροχή ουδέτερων, αντικειμενικών και στηριγμένων στην επιστήμη της κλιματικής αλλαγής εκτιμήσεων, μια νέα Διεθνής Επιτροπή για τις Ανισότητες θα μπορέσει να κάνει το ίδιο για την έκτακτη ανάγκη των ανισοτήτων», επισημαίνουν στην επιστολή τους οι επιστήμονες που την υπογράφουν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται επίσης ιστορικοί, γεωγράφοι, επιδημιολόγοι και ανθρωπολόγοι.

«Υψηλά επίπεδα οικονομικής ανισότητας έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και προόδου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομιών μας, των δημοκρατιών μας, ακόμη και της επιβίωσης του πλανήτη», υπογραμμίζουν.

Σύμφωνα με την έκθεση που έγινε υπό τη διεύθυνση του Στίγκλιτς και θα παρουσιαστεί στην G20, το 1% των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο συσσώρευσε το 41% όλου του νέου πλούτου μεταξύ του 2000 και του 2024. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, μόνον το 1% του νέου πλούτου πήγε στο φτωχότερο 50%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ