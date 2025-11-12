Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός ιός πολιομυελίτιδας τύπου «άγριου στελέχους» (WPV1) εντοπίστηκε σε δείγμα λυμάτων στη Γερμανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI). Το Ινστιτούτο διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό μόλυνσης σε άνθρωπο.

Χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία από όπου προήλθε το δείγμα, το RKI εκτίμησε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης οποιασδήποτε μορφής πολιομυελίτιδας στη χώρα παραμένει «πολύ χαμηλός», λόγω του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού του πληθυσμού. Επεσήμανε ακόμη ότι ο ιός πολιομυελίτιδας τύπου 2 (cVDPV2), που συνδέεται με παλαιότερα εμβόλια από το στόμα τα οποία περιείχαν εξασθενημένους ζωντανούς ιούς και δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε χώρες όπως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ανιχνευθεί σε λύματα από διάφορες περιοχές της χώρας προς το τέλος του 2024.

Το Ινστιτούτο χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως οπισθοδρόμηση στις διεθνείς προσπάθειες για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, μιας ασθένειας που θεωρούνταν εξαλειμμένη από τη Γερμανία εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες. Η τελευταία μόλυνση από ιό «άγριου τύπου» στη χώρα είχε εντοπιστεί το 1990, ενώ η Ευρώπη ανακηρύχθηκε «ελεύθερη από πολιομυελίτιδα» το 2002.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 39 κρούσματα άγριας πολιομυελίτιδας στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, καθώς και 177 κρούσματα σε χώρες όπως η Νιγηρία, το Τσαντ, η Υεμένη και η Αιθιοπία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ