Λίβανος: Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 15 μέλη της Χεζμπολάχ από τις αρχές Νοεμβρίου

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος κλιμάκωσε τα πλήγματά του στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ότι έχει εξοντώσει από τις αρχές Νοεμβρίου 15 μέλη της Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή αεροπορία διεξήγαγε σειρά πληγμάτων στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, δηλώνοντας ότι στόχος της είναι θέσεις της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μετά την επιδρομή που διεξήγαγε το πρωί, κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον δρόμο που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις του νότου.

Σε ανακοίνωση, ο στρατός αναφέρει ότι «εξόντωσε» έναν άνδρα ο οποίος έκανε «λαθρεμπόριο όπλων» για λογαριασμό της Χεζμπολάχ μέσω διαφόρων περιοχών του Λιβάνου.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματά του κατά του Λιβάνου, κατηγορώντας τη φιλοϊρανική οργάνωση ότι επανεξοπλίζεται, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον μεταξύ τους πόλεμο.

Αρκετά πλήγματα είχαν στόχο μέσα στην ημέρα αρκετές ορεινές περιοχές της περιφέρειας Ναμπατίγια, στον νότο, και άλλες δύο την οροσειρά του Αντιλιβάνου στο ανατολικό τμήμα της χώρας, το οποίο συνορεύει με τη Συρία, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΑΝΙ).

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σε ανακοίνωση ότι έπληξε «αρκετές τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιφέρεια Ναμπατίγια, και μια θέση «παραγωγής και αποθήκευσης στρατηγικών όπλων» στην κοιλάδα Μπεκάα, επίσης στον ανατολικό Λίβανο.

Το πρωί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, σε ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο στον κύριο παραλιακό δρόμο του νοτίου Λιβάνου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα απανθρακωμένο αυτοκίνητο στο ύψος της Μπαϊσαρίγια, στον δρόμο μεταξύ της Σάιντα, της κυριότερης πόλης του νότου, και της Τύρου, νοτιότερα. Διασώστες περισυνέλλεγαν ανθρώπινα υπολείμματα, μεσούσης της τεράστιας κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αυτόν τον ιδιαίτερα πολυσύχναστο δρόμο.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εξόντωσε» δύο μέλη της Χεζμπολάχ την Κυριακή, και ότι έχει σκοτώσει άλλους δώδεκα από την αρχή του μήνα.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε δύο χωριστά ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, και άλλοι τρείς το Σάββατο.

Παρά την εκεχειρία που συνήφθη τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει τακτικά επιθέσεις κατά των προπυργίων του φιλοϊρανικού κινήματος του Λιβάνου κατηγορώντας το ότι επιδιώκει να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του ικανότητες.

Η Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον τελευταίο πόλεμο με το Ισραήλ, και οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση στις λιβανικές αρχές για να την αφοπλίσουν, κάτι που το ισλαμιστικό κίνημα αρνείται.

Αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται την ίδια ώρα στη Βηρυτό για να προτρέψει τις αρχές του Λιβάνου να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους ώστε να στερέψουν οι πηγές χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ, κυρίως αυτές που προέρχονται από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ