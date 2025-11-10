Κομισιόν για εξαίρεση Ουγγαρίας από αμερικανικές κυρώσεις: «Περιμένουμε την απόφαση απαλλαγής»

Ο σκοπός αυτής της εξαίρεσης είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια αυτών των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία μπορούν, βάσει αυτής της εξαίρεσης, να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Σχολιάζοντας δηλώσεις για μια συμφωνία ΗΠΑ - Ουγγαρίας για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας δήλωσε πως «Δεν έχουμε συγκεκριμένο σχόλιο προς το παρόν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι προτείναμε το σχέδιο «REPowerEU» αυτό το καλοκαίρι, με στόχο τη σταδιακή και αποτελεσματική διακοπή των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027. Και, ως μέρος των πακέτων κυρώσεων του 2022, θεσπίσαμε απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, με εξαιρέσεις για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από τη γενική ευρωπαϊκή απαγόρευση.

Ο σκοπός αυτής της εξαίρεσης είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια αυτών των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία μπορούν, βάσει αυτής της εξαίρεσης, να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, από την πλευρά μας. Θα γνωρίζουμε περισσότερα μόλις δημοσιευθεί η σχετική απαλλαγή από τις αμερικανικές αρχές, οπότε και θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί», δήλωσε η Κάιζα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των Προέδρων των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας, μετά την συνάντησή τους και την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην απαλλαγή της Βουδαπέστης από τον τερματισμό εισαγωγής ρωσικής ενέργειας που έχει αποφασίσει η ΕΕ, στην κατεύθυνση της εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

Η ίδια ρωτήθηκε για το διαχωρισμό της θέσης της Ουγγαρίας λέγοντας ότι «πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τα προσωρινά καθεστώτα κυρώσεων από τη νομοθεσία «REPowerEU» που έχουμε προτείνει. «Το REPower» βρίσκεται ακόμη σε τεχνικά τριμερή και ελπίζουμε να έχουμε πλήρη συμφωνία και νομοθεσία έως το τέλος του έτους. Αυτό θα είναι μόνιμο, ενώ τα καθεστώτα κυρώσεων, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά, είναι εκ φύσεως προσωρινά», προσθέτοντας ότι «πρέπει πρώτα να δούμε τη δημοσίευση της αμερικανικής απαλλαγής, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί», κάνοντας λόγο για «ότι υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές από τις δύο πλευρές σχετικά με το περιεχόμενο, τον χρόνο και τη διάρκεια αυτής της απαλλαγής. Οπότε πρέπει να μάθουμε περισσότερα πριν μπορέσουμε να πούμε κάτι παραπάνω».