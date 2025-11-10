Ανελκυστήρες: Αντίστροφη μέτρηση για τη δήλωση στο Μητρώο Απογραφής - Τα βήματα, η διαδικασία και τα πρόστιμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας, μετά από τη δημιουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων. Στις 30 Νοεμβρίου 2025 λήγει η προθεσμία των δηλώσεων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας, μετά από τη δημιουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η υποχρέωση καταχώρισης αφορά όλους τους ανελκυστήρες που μεταφέρουν άτομα, είτε πρόκειται για πολυκατοικίες είτε για επαγγελματικά ή δημόσια κτίρια. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr τέθηκε σε λειτουργία στις 31 Ιουλίου 2025 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Μετά την προθεσμία αυτή, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, δηλαδή η πιστοποίηση λειτουργίας των ανελκυστήρων, η οποία εκτιμάται ότι θα αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα στο 2026. Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η πλήρης χαρτογράφηση όλων των εγκαταστάσεων στη χώρα, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ έως σήμερα και εν συνεχεία να διασφαλιστεί η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και αφορά στη συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων. Ο υπόχρεος (ιδιοκτήτης ή ένας εκ των ιδιοκτητών,διαχειριστής ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ακόμη και εταιρείες διαχείρισης) εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet και επιλέγει το ακίνητο στο οποίο βρίσκεται ο ανελκυστήρας. Αν γνωρίζει τον αριθμό ΚΑΕΚ από το Κτηματολόγιο, τον καταχωρίζει. Διαφορετικά, μπορεί να τσεκάρει την επιλογή «δεν γνωρίζω» και να εντοπίσει την τοποθεσία μέσω της διεύθυνσης. Στη συνέχεια συμπληρώνει τα στοιχεία του, δηλώνοντας αν είναι ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόμιμος εκπρόσωπος ή συντηρητής, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ακολουθεί η συμπλήρωση των τεχνικών δεδομένων του ανελκυστήρα, όπως η διεύθυνση εγκατάστασης, ο αριθμός στάσεων (οι στάσεις είναι διαφορετικές από τους ορόφους και εντοπίζονται εύκολα εάν κάποιος δει τους αριθμούς στα κουμπιά που οριοθετούν τους ορόφους εντός του ανελκυστήρα), το έτος εγκατάστασης, η ύπαρξη ή μη άδειας λειτουργίας και το ΑΦΜ του συντηρητή ή του εγκαταστάτη. Αν ο ανελκυστήρας είναι ακινητοποιημένος για διάστημα άνω των τριών μηνών, αυτό πρέπει να δηλωθεί ρητά, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται το ΑΦΜ του συντηρητή. Προαιρετικά μπορούν να δηλωθούν επιπλέον στοιχεία, όπως η ύπαρξη σήμανσης CE, προηγούμενη πιστοποίηση ή τυχόν τεχνικές εκκρεμότητες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με προσωρινή αποθήκευση, τον έλεγχο των στοιχείων και τελικά με την οριστικοποίηση της δήλωσης, μετά από την οποία δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή.

Παρά την απλότητα της διαδικασίας, έχει ήδη εντοπιστεί σειρά λαθών που μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα. Πολλοί πολίτες συγχέουν τον αριθμό στάσεων με τον αριθμό των ορόφων, δηλώνοντας λανθασμένα στοιχεία. Άλλοι παραλείπουν να συμπληρώσουν το ΑΦΜ του συντηρητή, αν και είναι υποχρεωτικό για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν κανονικά. Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο δηλώσεων που οριστικοποιούνται χωρίς προηγούμενο έλεγχο, κάτι που καθιστά αδύνατη κάθε διόρθωση (σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνει εκ νέου δήλωση εφόσον διαγράψει την προηγούμενη).

Ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για το έτος εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας δημιουργούν επίσης προβλήματα, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να σημειώνεται «δεν γνωρίζω» αντί να δηλώνεται ένα αυθαίρετο έτος. Για την αποφυγή λαθών, οι ειδικοί συστήνουν να γίνεται πρώτα προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης και μόνο αφού επιβεβαιωθούν όλα τα δεδομένα, να επιλέγεται η οριστικοποίηση.

Τα πρόστιμα και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων

Η παράλειψη καταχώρισης στο Μητρώο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα επιφέρει διοικητικά πρόστιμα, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια κατοικιών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Για ανελκυστήρες σε κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης, το ποσό αυξάνεται στα 2.500 ευρώ, ενώ για ανελκυστήρες σε κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως εμπορικά κέντρα ή δημόσιες υπηρεσίες, το πρόστιμο φτάνει τα 5.000 ευρώ. Η εξόφληση των προστίμων θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επόμενης φάσης, δηλαδή της διαδικασίας πιστοποίησης λειτουργίας που προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2026.

Από το επόμενο έτος, οι ανελκυστήρες που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο θα πρέπει να περάσουν από επιθεώρηση και πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τις τεχνικές προδιαγραφές. Μέσα από τη νέα βάση δεδομένων, το κράτος θα μπορεί για πρώτη φορά να γνωρίζει την πραγματική εικόνα των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα και να σχεδιάζει πολιτικές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της πρόληψης ατυχημάτων.