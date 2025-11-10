Από το Βερολίνο ξεκινούν οι μεγάλες αλλαγές στο online gaming - Μηνύματα και για την Ελλάδα

Το συνέδριο Gaming in Germany 2025 στις 11 Νοεμβρίου αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στη ρύθμιση του online gaming στη Γερμανία -και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Το βλέμμα της ευρωπαϊκής αγοράς τυχερών παιχνιδιών στρέφεται στο Βερολίνο, καθώς το συνέδριο Gaming in Germany 2025 στις 11 Νοεμβρίου αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στη ρύθμιση του online gaming στη Γερμανία - και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη ουσιαστική αποτίμηση της Κρατικής Συνθήκης για τα Τυχερά Παιχνίδια (GlüStV 2021), του πλαισίου που εδώ και τέσσερα χρόνια ρυθμίζει την αγορά online καζίνο και στοιχήματος της χώρας. Η τελική έκθεση, που θα δημοσιευθεί το 2026, μπορεί να σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού μοντέλου για τα διαδικτυακά παιχνίδια από το ρυθμιστικό άνοιγμα της αγοράς.

Μεταρρυθμίσεις στον ορίζοντα: ευελιξία, νέα πιστοποίηση, έλεγχος μαύρης αγοράς

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μετακίνηση προς ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά σύγχρονο πλαίσιο. Μεταξύ των πιθανών αλλαγών:

1. Απλοποιημένες και ταχύτερες διαδικασίες πιστοποίησης παιχνιδιών

2. Αυστηρότεροι μηχανισμοί ελέγχου για τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο

3. Ενίσχυση τεχνολογιών ταυτοποίησης και προστασίας παικτών

4. Εξεταζόμενη αναμόρφωση των ορίων στοιχηματισμού και προϊόντων

Παράλληλα, οι ρυθμιστικές αρχές επιδιώκουν ισορροπία μεταξύ προστασίας καταναλωτή και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά όπου η μαύρη αγορά διατηρεί σημαντικό μερίδιο.

Βερολίνο: κόμβος διαμόρφωσης πολιτικής για το ευρωπαϊκό iGaming

Όπως τονίζει ο ιδρυτής του Gaming in EU, Willem van Oort, η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει ρυθμιστές, εταιρείες, νομικούς και τεχνολογικούς παρόχους σε μια «κομβική στιγμή για το μέλλον του κλάδου».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές ενότητες για:

KYC & AML

data compliance και GDPR

τεχνητή νοημοσύνη στην πρόληψη εθισμού

live casino και eSports

μηχανισμούς αποκλεισμού παράνομων ιστότοπων

Πέρα από τις ρυθμιστικές εξελίξεις, το συνέδριο αποτελεί και βάρομετρο επενδυτικής εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή αγορά gaming.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Γερμανία έχει λειτουργήσει διαχρονικά ως ρυθμιστικός οδηγός για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποφάσεις που διαμορφώνονται στο Βερολίνο θα επηρεάσουν και τον ελληνικό διάλογο για:

ενίσχυση εποπτείας και τεχνολογικού ελέγχου

περαιτέρω θωράκιση απέναντι στην παράνομη αγορά

προσαρμογή μοντέλων υπεύθυνου παιχνιδιού

αναβάθμιση διαδικασιών πιστοποίησης και συμμόρφωσης

εισαγωγή προηγμένων εργαλείων AI για προστασία παικτών

Με την ελληνική αγορά να έχει ήδη προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό μετά το 2021, η ταυτόχρονη μεταρρυθμιστική πορεία Γερμανίας–Ελλάδας ενισχύει τη θέση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον ευρωπαϊκό χάρτη iGaming.