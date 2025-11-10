Σε αμερικανικά χέρια περνά οριστικά η Ατλέτικο Μαδρίτης

Ακόμα ένας αμερικανικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μπαίνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αυξάνοντας τον αριθμό των επενδυτικών κολοσσών από τις ΗΠΑ που επιζητούν την εμπλοκή τους με διάσημα ποδοσφαιρικά brands, κυρίως από την Γηραιά Ήπειρο.

Συγκεκριμένα, η Apollo Global Management αγόρασε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην Ατλέτικο Μαδρίτης, μέσω της επενδυτικής Apollo Sports Capital. Οι Μιγκέλ Ανχελ Χιλ και Ενρίκε Θερέθο, μέχρι σήμερα μεγαλομέτοχοι του συλλόγου, θα διατηρήσουν μειοψηφικό ποσοστό και παράλληλα θα παραμείνουν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου αντίστοιχα, τουλάχιστον για μία μεταβατική περίοδο. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα γίνει σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η εξαγορά είναι η πρώτη μεγάλη συμφωνία για το νέο αθλητικό ταμείο ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του αμερικανικού κολοσσού ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν στην σημερινή ανακοίνωση που αποκάλυψε την συμφωνία. Η συμφωνία αποτιμά τον σύλλογο στα 2,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και διατήρησαν την ανωνυμία τους.

Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάπτυξη της «Αθλητικής Πολιτείας» (Ciudad del Deporte), στον ευρύτερο χώρο του σταδίου «Μετροπολιτάνο», ενός σχεδίου που έχουν ξεκινήσει οι απερχόμενοι ιδιοκτήτες του συλλόγου, με στόχο να δημιουργήσουν έναν πολυχώρο αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την περιοχή γύρω από το νέο γήπεδο της Ατλέτικο.

«Καλωσορίζουμε με υπερηφάνεια έναν νέο αφοσιωμένο εταίρο στο σύλλογο. Η Apollo Sports Capital είναι ένας ισχυρός σύμμαχος, που σέβεται την ιστορία, τις παραδόσεις και την ταυτότητα της Ατλέτικο Μαδρίτης και των φιλάθλων της, ενώ παράλληλα φέρνει επιπρόσθετη δύναμη και ενθουσιασμό, βοηθώντας να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητά μας», τόνισε ο CEO, Μιγκέλ Αχνελ Χιλ, και συνέχισε: «Η νέα φάση θα χτιστεί πάνω στο μοντέλο που οδήγησε την πρόοδό μας τα τελευταία χρόνια. Η Ατλέτικο δεν θα βρισκόταν εδώ που βρίσκεται σήμερα, χωρίς την υποστήριξη του Wanda Group και της Quantum Pacific and Ares (σ.σ. μέτοχοι μειοψηφίας). Τα επιτεύγματά μας αντανακλούν επίσης την αφοσίωση των υπαλλήλων μας, των ποδοσφαιριστών και των προπονητών και, πάνω απ΄όλα, το ακλόνητο πάθος των φιλάθλων μας, της αληθινής καρδιάς και ψυχής του συλλόγου. Κοιτώντας μπροστά, βλέπουμε μία σημαντική ευκαιρία να οδηγήσουμε την Ατλέτικο Μαδρίτης σε μία ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, χτίζοντας πάνω στην παράδοσή μας. Ηταν σημαντικό για εμένα να επιλέξω έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό εταίρο, που πιστεύει στη στρατηγική μας και μπορεί να βελτιώσει τις εκτός γηπέδου δραστηριότητές μας, μέσω της ανάπτυξης του "Ciudad del Deporte"».

Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη νέο κεφάλαιο στις ασταμάτητες επενδύσεις των αμερικανικών κολοσσών διαχείρισης assets στο χώρο του ποδοσφαίρου. Εταιρείες όπως οι Clearlake Capital, Oaktree Capital Management και RedBird Capital Partners, κατέχουν πλειοψηφικά μερίδια στην Τσέλσι, την Ίντερ και την Μίλαν αντίστοιχα.

Επίσης, εταιρείες όπως οι Arctos Partners, CVC Capital Partners Plc και Sixth Street επενδύουν επίσης ενεργά σε αθλητικά πρωταθλήματα και ομάδες. Η Apollo έχει ήδη χορηγήσει δάνεια σε ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως η Σπόρτινγκ Λισαβώνας και η Νότινγχαμ Φόρεστ, ενώ έχει βολιδοσκοπήσει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Μεξικού για τη χρηματοδότηση μιας πρωτοβουλίας που θα βοηθήσει στην πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.