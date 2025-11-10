Σε θετικό έδαφος η Wall Street ενόψει της συμφωνίας για το shutdown στις ΗΠΑ

Άνοδο σημειώνουν ορισμένοι γίγαντες του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (+3,75%), Broadcom (+2%), Palantir (+6,5%), AMD (+4,7%), Oracle (+2,7%), Tesla (+2%).

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς το επενδυτικό ηθικό «αναπτερώνεται» έπειτα από την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ, που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, γεγονός που φέρνει πιο κοντά τον τερματισμό του shutdown.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει «κατεβάσει ρολά» εδώ και 40 ημέρες, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, ενώ έχει δημοσιονομική παράλυση στη χώρα με αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου.

Η Γερουσία ψήφισε με 60 «ναι» (8 από Δημοκρατικούς Γερουσιαστές που διαφοροποιήθηκαν από την γραμμή του κόμματος) και 40 «όχι» για ένα διαδικαστικό μέτρο για την προώθηση μιας συμφωνίας την Κυριακή το βράδυ. Η Γερουσία διέκοψε τη συνεδρίαση μέχρι τη Δευτέρα και δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί ψηφοφορία για την τελική απόφαση, καθώς πρέπει να εγκρίνει το deal πριν φτάσει στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή του.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κερδίζει 0,17% στις 47.067 μονάδες, ενώ ο S&P 500 προσθέτει 0,90% στις 6.791 μονάδες. Ο Νasdaq καταγράφει άνοδο 1,69% στις 23.392 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο που σημειώνουν ορισμένοι γίγαντες του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (+4%), Broadcom (+2,7%), Palantir (+7,3%), AMD (+5,1%), Oracle (+1%), Tesla (+3,2%).

Την Παρασκευή οι δείκτες ολοκλήρωσαν σε μεικτό έδαφος. Ο Dow Jones κέρδισε 0,16%, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 0,13%, ενώ ο Νasdaq κατέγραψε απώλειες 0,22%. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν εξίσου περισσότερο από 1% και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε κατά περίπου 3%, σημειώνοντας τη χειρότερη εβδομάδα του από τις 4 Απριλίου, όταν είχε διολισθήσει κατά 10%.

Στο ταμπλό, η MP Materials, εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών, ενισχύεται 7,2% μετά την αναβάθμιση της Deutsche Bank από «διακράτηση» σε «αγορά». Η τράπεζα ανέδειξε την MP ως ευκαιρία αγοράς για επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε σπάνιες γαίες.

Οι μετοχές αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών σημειώνουν απώλειες μετά την ανακοίνωση της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με το shutdown. Συγκεκριμένα, η American Airlines υποχωρεί 2,1%, ενώ η United Airlines και η Delta Airlines κινούνται στο σχεδόν -1,5% και -1,25% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή δημοσιεύτηκαν τα νεότερα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ, το οποίο είδαν να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια ελέω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που συνεχίζει να επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές και την «υγεία» των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, ο μηνιαίος Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος του πανεπιστημίου Μίσιγκαν κατέγραψε 50,3 μονάδες για τον Νοέμβριο, υποδεικνύοντας μείωση 6,2% σε μηνιαία βάση και περίπου 30% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν 53,0 μονάδες μετά τις 53,6 μονάδες του Οκτωβρίου. Το κλίμα ήταν τελευταία φορά τόσο χαμηλό τον Ιούνιο του 2022, καθώς ο πληθωρισμός κυμαινόταν γύρω από το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και 40 χρόνια.