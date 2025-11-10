Πρόσκληση προσφορών για αναβάθμιση του συστήματος OpenMarket από το Υπ. Ανάπτυξης

Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εκτός από το σκέλος της τεχνικής υποστήριξης, οι προγραμματισμένες επεκτάσεις και νέες λειτουργίες που θα υλοποιηθούν στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα στοχεύουν στην βελτίωση της λειτουργικότητας.

Στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (ΟΠΣΑΑ) - OpenMarket, προς τον ανάδοχο, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εκτός από το σκέλος της τεχνικής υποστήριξης, οι προγραμματισμένες επεκτάσεις και νέες λειτουργίες που θα υλοποιηθούν στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα στοχεύουν στην βελτίωση της λειτουργικότητας, στην ενίσχυση της πληροφόρησης των αρμόδιων αρχών και στην αναβάθμιση της επικοινωνίας με τους αδειούχους χρήστες του συστήματος.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες επέκτασης, αναβάθμισης και παραμετροποίησης της εφαρμογής:

- Υλοποίηση συστήματος ειδοποιήσεων για τους αδειούχους. Προβλέπεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου υποσυστήματος ειδοποιήσεων, μέσω του οποίου οι αδειούχοι του υπαίθριου εμπορίου θα ενημερώνονται άμεσα για τα γεγονότα και τις ενέργειες που τους αφορούν. Το σύστημα θα υποστηρίζει αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ειδοποιήσεων εντός συστήματος. Οι ειδοποιήσεις θα παράγονται αυτόματα από τα συμβάντα που καταγράφονται στο σύστημα, όπως λήξη ή ανανέωση αδειών, εκκρεμότητες αιτήσεων, εγκρίσεις ή απορρίψεις καθώς και ενημερώσεις από τον φορέα λειτουργίας ή το υπουργείο. Θα αναπτυχθεί και κεντρικός πίνακας διαχείρισης ειδοποιήσεων για τους διαχειριστές ώστε να είναι δυνατή η αποστολή μαζικών ή στοχευμένων ανακοινώσεων προς συγκεκριμένες ομάδες αδειούχων.

- Υλοποίηση συγκεντρωτικής οθόνης με στατιστικά δεδομένα.

- Υλοποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών μετά την απογραφή. Δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της αρχικής απογραφής των αδειούχων υπαίθριου εμπορίου θα ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα για την ηλεκτρονική έκδοση νέων αδειών μέσω του συστήματος. Η νέα αυτή ενότητα θα καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας να γίνεται ηλεκτρονικά, από την υποβολή της αίτησης έως την τελική έγκριση και έκδοση της άδειας.