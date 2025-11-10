Στην Κίνα ο επικεφαλής του FBI για να συζητήσει θέματα φαιντανύλης και επιβολής του νόμου

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επισκέφθηκε την Κίνα την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει θέματα φαιντανύλης και επιβολής του νόμου, δήλωσαν δύο πρόσωπα που γνωρίζουν για την επίσκεψη αυτή, έπειτα από μια συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας στην οποία αμφότεροι χαιρέτισαν τη «συναίνεση» για το θέμα αυτό.

Πρόσωπο που ενημερώθηκε για το ταξίδι του Πατέλ είπε πως ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών πέταξε στο Πεκίνο την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου και έμεινε περίπου μία ημέρα στην κινεζική πρωτεύουσα. Είχε συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους προχθές, Σάββατο, πρόσθεσε.

Η επίσκεψη του Πατέλ στο Πεκίνο δεν ανακοινώθηκε επίσημα ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε από την Κίνα και αναφέρεται για πρώτη φορά από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν δήλωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει σχετικά με το ταξίδι. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Η Κίνα θα προσαρμόσει τον κατάλογο χημικών

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα κάνει προσαρμογές στον κατάλογό της πρόδρομων χημικών ουσιών που σχετίζονται με ναρκωτικά και θα απαιτήσει άδειες για εξαγωγή ορισμένων χημικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Η αρχή κατά των ναρκωτικών ενέτεινε επίσης την επίβλεψη της παραγωγής και εξαγωγής χημικών που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ναρκωτικών τα οποία δεν βρίσκονται στον κατάλογο ελέγχου της προκειμένου αυτά να παραμείνουν εκτός παράνομων διαύλων, όπως ανέφερε σε ένα σημείωμα.

Υπογράμμισε τον ποινικό κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εξαγωγείς όταν μεταφέρουν χημικά σε ορισμένες «υψηλού κινδύνου» χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μείωσε στο μισό τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που είχε επιβάλει ως ποινή για τη ροή φαιντανύλης, στο 10%, μετά την επίτευξη συμφωνίας στις συνομιλίες που είχε τον περασμένο μήνα με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Ο Σι θα εργαστεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» φαιντανύλης, ενός φονικού συνθετικού οπιοειδούς που είναι η κύρια αιτία για τον θάνατο Αμερικανών από υπερβολική δόση, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε πως οι λεπτομέρειες της νέας συναίνεσης θα ξεκαθαρίσουν μέσω μιας νέας διμερούς ομάδας εργασίας. Δεν είναι σαφές αν ο Πατέλ συζήτησε τον νέο μηχανισμό κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Η συμφωνία δείχνει μια αλλαγή για τους αξιωματούχους του Τραμπ

Η συμφωνία δείχνει μια αλλαγή για τους αξιωματούχους του Τραμπ, που επέμειναν ότι τιμωρητικά μέτρα θα παρέμεναν σε ισχύ μέχρι η Κίνα να αποδείξει ότι λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά των εφοδιαστικών αλυσίδων της φαιντανύλης.

Κινέζοι αξιωματούχοι υπεραμύνονται των επιδόσεών τους στην καταπολέμηση της φαιντανύλης, λέγοντας ότι έχουν ήδη λάβει εκτεταμένη δράση προκειμένου να εντάξουν σε κανόνες τα πρόδρομα χημικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του ναρκωτικού και κατηγορούν την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί το θέμα ως «εκβιασμό».

Η συμφωνία Σι-Τραμπ καλύπτει θέματα πέρα από τη φαιντανύλη και περιλαμβάνει την επανάληψη των αγορών αμερικανικής σόγιας από την Κίνα.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο συμφώνησε να σταματήσει τους εξαγωγικούς περιορισμούς που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο στις σπάνιες γαίες, στοιχεία που παίζουν κρίσιμο ρόλο σε πολλές σύγχρονες τεχνολογίες.

