Νέα εποχή εποπτείας στα καζίνο - Ενισχυμένη νομική θωράκιση από την ΕΕΕΠ

Η Αρχή προετοιμάζει το νέο πλαίσιο για τα καζίνο της επόμενης ημέρας. Τα πρώτα IRCs, η απώλεια άδειας του Ρίου και οι ρυθμιστικές αλλαγές που έρχονται.

Σε μια συγκυρία όπου η αγορά των καζίνων στην Ελλάδα αλλάζει ριζικά, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ενισχύει το θεσμικό της οπλοστάσιο με εξειδικευμένη νομική υποστήριξη. Η Αρχή υπέγραψε νέα σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με τη δικηγορική εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεργάτες», με αντικείμενο την παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών συμβουλών για θέματα Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, αλλά κυρίως για ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση και τη σύννομη λειτουργία όλων των καζίνων – επίγειων και ηλεκτρονικών.

Η συνεργασία, αξίας έως 25.000 ευρώ και διάρκειας δώδεκα μηνών, αφορά την άμεση υποστήριξη του Προέδρου της ΕΕΕΠ, Αντώνη Βαρθολομαίου, στην προετοιμασία και την αξιολόγηση ρυθμιστικών πράξεων, γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με τον κλάδο των παιγνίων. Η νομική ομάδα, με επικεφαλής τον Μάριο Μπαχά, θα λειτουργεί ως ειδικός νομικός σύμβουλος του Προέδρου, διασφαλίζοντας ότι κάθε πράξη της Αρχής κινείται μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και της ευρωπαϊκής συμμόρφωσης.

Η αγορά των καζίνων αλλάζει σελίδα

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αγορά των καζίνων στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση βαθιάς αναδιάρθρωσης.

Τα πρώτα Integrated Resort Casinos (IRCs) – μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις καζίνο, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας – έρχονται στη χώρα, με το project του IRC Ελληνικού να αποτελεί το πιο εμβληματικό παράδειγμα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για ένα εντελώς νέο νομικό πλαίσιο που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, ελέγχου και εποπτείας αυτών των υπερσύγχρονων δομών, οι οποίες εντάσσονται πλέον σε ένα διεθνές μοντέλο λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, η απώλεια της άδειας του καζίνου του Ρίου σηματοδοτεί μια πρωτόγνωρη εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ανάκληση άδειας λειτουργίας καζίνο στη χώρα, εξέλιξη που επιβάλλει την αναζήτηση ενδιάμεσης λύσης για τη διατήρηση της τοπικής δραστηριότητας, αλλά και την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας σε νέο φορέα εκμετάλλευσης.

Η υπόθεση του Ρίου, σύμφωνα με πηγές του χώρου, θα λειτουργήσει ως «πιλότος» για τη διαχείριση αδειών στο νέο κανονιστικό περιβάλλον, ειδικά καθώς η αγορά βαδίζει προς μοντέλο αυστηρότερης εποπτείας και ελέγχου.

Ρυθμιστικές παρεμβάσεις και ενίσχυση της δομής της ΕΕΕΠ

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ προχωρά σε ενίσχυση της εσωτερικής της δομής, με στόχο την προετοιμασία πακέτου ρυθμιστικών παρεμβάσεων που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα αφορά:

Αναμόρφωση των διαδικασιών αδειοδότησης,

Θεσμική ενσωμάτωση των IRCs,

Επικαιροποίηση των κανόνων για τα ηλεκτρονικά και online παίγνια,

και νέους μηχανισμούς συμμόρφωσης και ελέγχου των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ΕΕΕΠ στοχεύει να περάσει από το μοντέλο του εποπτικού φορέα σε αυτό του ενεργού ρυθμιστή, που θα καθορίζει στρατηγικά τον τρόπο ανάπτυξης της αγοράς, με προτεραιότητα τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την προστασία των παικτών.

Όπως αναφέρουν στελέχη της Αρχής, η συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους είναι απαραίτητη, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο των παιγνίων συνδέεται πλέον με ευρωπαϊκές οδηγίες, κανόνες ανταγωνισμού και ρυθμίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος, καθιστώντας αναγκαία την τεχνοκρατική προσέγγιση σε κάθε νέα ρύθμιση.

Η επόμενη μέρα

Η υπογραφή της νέας σύμβασης σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβατικής περιόδου για την ελληνική αγορά καζίνων. Οι ισορροπίες αλλάζουν, νέα επενδυτικά σχήματα προετοιμάζονται και η ΕΕΕΠ επιχειρεί να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας. Από την ενίσχυση της νομικής της βάσης έως την προετοιμασία νέων κανόνων, το ζητούμενο είναι ένα: μια αγορά σύγχρονη, ανταγωνιστική και πλήρως συμμορφωμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.