Shell: Ακυρώθηκε η κατασκευή δύο αιολικών πάρκων στη Σκωτία

Την ακύρωση των σχεδίων για την κατασκευή δύο υπεράκτιων αιολικών πάρκων στα ανοιχτά της Σκωτίας ανακοίνωσε η Shell, καθώς ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός έχει θέσει σε εφαρμογή το πλάνο περιορισμού των επενδύσεών του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέγειας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Shell είχε προηγουμένως συμμετάσχει σε δύο κοινοπραξίες με τη ScottishPower Renewables, θυγατρική του ισπανικού ομίλου Iberdrola SA, για την ανάπτυξη των έργων CampionWind και MarramWind.

Μετά από ανταλλαγή μεριδίων μεταξύ των δύο εταίρων, η Shell είχε μείνει μοναδικός ιδιοκτήτης του CampionWind, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να επιστρέψει την άδεια στη Crown Estate Scotland, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της.

Από τη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία του ομίλου ως διευθύνοντας σύμβουλος ο Γουέιλ Σαουάν, η εταιρεία έχει αλλάξει τη στρατηγική της, επιλέγοντας να περιορίσει τις μεγάλης κλίμακας επενδύσεις της σε υπεράκτια έργα. Νωρίτερα φέτος, η Shell ακύρωσε τα σχέδια για την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, το οποίο είχε βρει «αντίσταση» από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Shell είχε κερδίσει τις άδειες για τα δύο σκωτσέζικα έργα στη μεγάλη δημοπρασία του 2022, όμως έκτοτε το κόστος των υπεράκτιων αιολικών έργων έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα για την πειραματική τεχνολογία πλωτών ανεμογεννητριών που θα χρησιμοποιούνταν στα CampionWind και MarramWind. Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του Bloomberg, η εταιρεία είχε εξετάσει την πώληση των συμμετοχών της στα συγκεκριμένα έργα.

Η ScottishPower Renewables θα συνεχίσει να αναπτύσσει το MarramWind, το μεγαλύτερο από τα δύο έργα, ισχύος 3 γιγαβάτ, στα ανοιχτά της βορειοανατολικής Σκωτίας. Όπως ανέφερε η εταιρεία, το έργο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα πρώτα εμπορικά πλωτά αιολικά πάρκα στον κόσμο, εδραιώνοντας τη Σκωτία στην πρωτοπορία της ενεργειακής μετάβασης.