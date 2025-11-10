Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς παρέλαβε 15 σορούς Παλαιστινίων κρατουμένων

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς παρέλαβε 15 σορούς Παλαιστινίων κρατουμένων
Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Τα λείψανα αυτά επιστράφηκαν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τη σορό του Ισραηλινού στρατιωτικού Χαντάρ Γκόλντιν.

Το υπό τον έλεγχο της Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την παραλαβή 15 σορών μαρτύρων που δόθηκαν σήμερα από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, κάτι που ανεβάζει σε 315 τον συνολικό αριθμό των σορών που έχουν παραληφθεί» στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων και φυλακισμένων, δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Τα λείψανα αυτά επιστράφηκαν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τη σορό του Ισραηλινού στρατιωτικού Χαντάρ Γκόλντιν, που σκοτώθηκε το 2014 στη Γάζα και επαναπατρίστηκε χθες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Χαμάς
Γάζα
Παλαιστίνη
