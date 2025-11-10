Τζιτζικώστας: Στρατηγικός διάλογος για την πράσινη μετάβαση και τη διασύνδεση των ελληνικών λιμένων

Σε κλίμα συνεργασίας και ευρωπαϊκού προσανατολισμού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) με τον Ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολο Τζιτζικώστα, στις Βρυξέλλες.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μεγάλες προκλήσεις και στρατηγικές προτεραιότητες των ελληνικών και ευρωπαϊκών λιμένων, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της ESPO.

Σύμφωνα με την ΕΛΙΜΕ, η συνάντηση εργασίας διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και συζητήθηκαν καίρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς λιμένες:

- Η πράσινη μετάβαση των λιμένων, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών και τη χρήση καθαρών καυσίμων/ενέργειας (παράδειγμα: «Cold Ironing»).

- Η διασύνδεση των λιμένων με τις σιδηροδρομικές υποδομές και η ανάπτυξη πολυτροπικών λύσεων για το hinterland.

- Το ζήτημα της «Military Mobility» - δηλαδή της θεωρητικής και πρακτικής διακίνησης στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού - και τα έργα διευκόλυνσης που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της υποστήριξης της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της ενίσχυσης των πόρων για μεταφορές και στρατιωτική κινητικότητα, το οποίο περιλαμβάνεται στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Connecting Europe Facility 3 (CEF 3) και έχει προταθεί, μεταξύ άλλων, να διατεθεί ποσό της τάξεως των 17,65 δισ. ευρώ για στρατιωτική κινητικότητα.

Αναφορικά με τους ελληνικούς λιμένες, επισημάνθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στην περιφέρεια της ΝΑ Μεσογείου, ενώ τονίστηκε η καθοριστικής σημασίας συνεργασία μεταξύ λιμένων κράτους-μέλους και ευρωπαϊκών οργάνων για την περαιτέρω ωρίμανση και χρηματοδότηση των έργων που έχουν ήδη τεθεί σε προτεραιότητα.

Όπως σημειώνεται, η συνάντηση εργασίας των μελών του προεδρείου της ΕΛΙΜΕ με τον Ευρωπαίο επίτροπο ήταν άκρως εποικοδομητική και συμφωνήθηκε από κοινού να διατηρηθεί συστηματική και ουσιώδης επικοινωνία, ώστε η χώρα μας να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που ανοίγονται για το εθνικό λιμενικό σύστημα, στο πλαίσιο της ΕΕ.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΙΜΕ, Απόστολος Καμαρινάκης, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προεδρείου της Ένωσης προς τον κ. Τζιτζικώστα, για τη θετική ανταπόκρισή του και την ιδιαίτερη προσοχή που επέδειξε στα μείζονα θέματα που απασχολούν τα ελληνικά λιμάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ