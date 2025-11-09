Σαμαράς: Ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της ΝΔ, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

Νέα, σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξη του που θα μεταδοθεί από τον την Κυριακή 8/11.

Ο πρώην πρωθυπουργός χρεώνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία «σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα», καθώς όπως αναφέρει, «το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας».

Επίσης, χαρακτήρισε τη διαγραφή του ως «πρωτοφανή στην ιστορία της παράταξης», και ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης «έσπευσε να διαγράψει άρον-άρον έναν πρώην πρωθυπουργό», ενώ καθυστέρησε να το πράξει σε άλλες περιπτώσεις. Έφερε ως παράδειγμα πρόσωπα την υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας ότι «την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα».

Ερωτηθείς αν έχει κάποιο «γινάτι» με τον πρωθυπουργό, ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς».

