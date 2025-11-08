ΗΠΑ: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω shutdown και θα γίνει χειρότερο

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν έχουν λάβει τους μισθούς τους. Την ερχόμενη Παρασκευή οι ακυρώσεις θα φτάσουν το 10% του συνόλου των πτήσεων στη χώρα.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες άρχισαν να ακυρώνουν εκατοντάδες πτήσεις από την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) διέταξε περικοπές, εν μέσω της κυβερνητικής αναστολής λειτουργίας που διαρκεί πάνω από έναν μήνα.

Οι περικοπές διατάχθηκαν καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν έχουν λάβει τους μισθούς τους λόγω του shutdown της κυβέρνησης, το οποίο είναι πλέον το μακροβιότερο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ελλείψεις προσωπικού στους πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν προκαλέσει διαταραχές σε πτήσεις σε αρκετά μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ και έχουν δημιουργήσει εκνευρισμό τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στα στελέχη των αεροπορικών εταιρειών.

Αργά την Παρασκευή, οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία απέρριψαν πρόταση των Δημοκρατικών για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Οι ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καθυστερούσαν πτήσεις σε αρκετά μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ την Παρασκευή, μεταξύ αυτών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον στην Ατλάντα.

Οι αιφνίδιες περικοπές πτήσεων αυτή την εβδομάδα ανάγκασαν τις αεροπορικές εταιρείες να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά τους και να διασφαλίσουν ότι τα πληρώματα βρίσκονται εκεί όπου χρειάζεται, παρά τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με το CNBC, περίπου 780 πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ακυρωθεί έως τις 2 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) την Παρασκευή, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3% του συνολικού προγράμματος της ημέρας. Αν και τέτοιου μεγέθους διαταραχές είναι σχετικά συνηθισμένες σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, το Υπουργείο Μεταφορών προειδοποίησε ότι οι ακυρώσεις ενδέχεται να αυξηθούν.

Σύμφωνα με την εντολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), οι περικοπές πτήσεων θα αυξηθούν στο 10% την επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας με 4% την Παρασκευή, 6% έως την Τρίτη, 8% έως την Πέμπτη και τελικά 10% στις 14 Νοεμβρίου.

Τα επίπεδα ακυρώσεων της Παρασκευής ήταν τα 72α χειρότερα για την αγορά αεροπορικών πτήσεων των ΗΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Cirium. Κατά την ίδια περίοδο είχαν σημειωθεί και η μεγάλη κατάρρευση της Southwest Airlines τα Χριστούγεννα, λόγω σφοδρών καιρικών φαινομένων, καθώς και μαζικές καθυστερήσεις στην Delta Air Lines το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη διακοπή λειτουργίας που προκάλεσε τεχνικό πρόβλημα στην CrowdStrike.

Ενώ η FAA υποχρέωσε τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν περικοπές, ο τομέας της γενικής αεροπορίας - που περιλαμβάνει ιδιωτικά τζετ - δεν υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε αντίστοιχα εκτεταμένες μειώσεις. Ωστόσο, η εντολή ανέφερε ότι οι ελλείψεις προσωπικού θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τη γενική αεροπορία, και ότι οι ιδιωτικές πτήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περικοπές έως και 10% σε αεροδρόμια που η υπηρεσία χαρακτήρισε ως «υψηλού αντίκτυπου», συμπεριλαμβανομένων του αεροδρομίου Teterboro στο Νιου Τζέρσεϊ, του William P. Hobby στο Χιούστον του Τέξας και του Dallas Love Field.