Έκρηξη τα ξημερώματα έξω από κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 έξω από κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι.

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 έξω από κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην πλαϊνή πόρτα του καταστήματος, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην πόρτα και σε υαλοπίνακα επιχείρησης στον απέναντι δρόμο.

Σημειώνεται ότι στις 20 Οκτωβρίου, λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του συγκεκριμένου κέντρου, ένας 24χρονος είχε τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι έναν 37χρονο.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

