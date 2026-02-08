Γερμανία: Ένας στους δύο Γερμανούς τάσσεται υπέρ της παροχής μεγαλύτερης βοήθειας στην Ουκρανία

Οι Γερμανοί εξακολουθούν να φοβούνται επέκταση του πολέμου, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Οι περισσότεροι Γερμανοί τάσσονται υπέρ της παροχής μεγαλύτερης βοήθειας στην Ουκρανία για την ενίσχυση των προσπαθειών της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης.

Περίπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η Δύση θα πρέπει να παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία και διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση του INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, το 28% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της παροχής τόσο στρατιωτικής όσο και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ένα 12% υποστηρίζει ότι η βοήθεια θα πρέπει να είναι είτε σε στρατιωτικό είτε σε οικονομικό επίπεδο.

Το 35% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η Γερμανία πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, ενώ το 13% δεν εξέφρασε άποψη.

Οι Γερμανοί εξακολουθούν να φοβούνται επέκταση του πολέμου, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση. Το 54% των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, όπως π.χ. στην Πολωνία ή στη Λιθουανία, σύμφωνα με τη Bild. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 8 μονάδες σε σύγκριση με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ