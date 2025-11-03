Ειδήσεις | Ελλάδα

Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του '26 η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του '26 η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού
Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα.

Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην αίθουσα του Εφετείου μετήχθησαν πέντε από το σύνολο των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Δείτε τι θα πληρώσετε

Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Στο «ράφι» μέχρι νεωτέρας το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

Από τον Αργυρό στα ενεργειακά η Κίμπερλι - Η χαμένη μάχη των ΕΛΤΑ - ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα - Έσκασε το Κύμα

tags:
Θεσσαλονίκη
Δικαστήρια
Οπαδική βία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider