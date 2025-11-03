To Κτήμα KITRVS στο Τμήμα Oenothèque της ΑΜΒΥΞ

Η ΑΜΒΥΞ, η παλαιότερη εταιρεία διανομής αλκοολούχων ποτών, οίνων και μπύρας στην Ελλάδα, ανακοινώνει την προσθήκη του Κτήματος KITRVS στο χαρτοφυλάκιο του τμήματος Oenothèque. Η συνεργασία, θα ξεκινήσει την 1/11/2025 και περιλαμβάνει την αποκλειστική διανομή, εμπορία και μάρκετινγκ του Κτήματος.

Η ΑΜΒΥΞ, η παλαιότερη εταιρεία διανομής αλκοολούχων ποτών, οίνων και μπύρας στην Ελλάδα, ανακοινώνει την προσθήκη του Κτήματος KITRVS στο χαρτοφυλάκιο του τμήματος Oenothèque. Η συνεργασία, θα ξεκινήσει την 1/11/2025 και περιλαμβάνει την αποκλειστική διανομή, εμπορία και μάρκετινγκ του Κτήματος.

Το Κτήμα KITRVS ιδρύθηκε από την οικογένεια Γαρυπίδη, με όραμα την παραγωγή εκλεκτών οίνων που εκφράζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γης της Πιερίας. Από τις πρώτες εμφιαλώσεις έως σήμερα, το Κτήμα KITRVS έχει κερδίσει την εκτίμηση οινόφιλων και επαγγελματιών για την ποιότητα, την ισορροπία και τον χαρακτήρα των κρασιών του. Διακεκριμένες ετικέτες όπως η Μαλαγουζιά και το Syrah, αλλά και ιδιαίτερες διεθνείς ποικιλίες όπως το Verdicchio και το Aglianico, αναδεικνύονται μοναδικά στο terroir της Πιερίας, προσφέροντας κρασιά με έντονη προσωπικότητα και εξαιρετική δομή.

Σήμερα, το κτήμα διαθέτει ιδιόκτητο αμπελώνα 80 στρεμμάτων στην Πύδνα Πιερίας, σε υψόμετρο 150 μέτρων, μόλις 3,5 χιλιόμετρα από το Αιγαίο, συνθήκες που συμβάλλουν στην παραγωγή σταφυλιών εξαιρετικής ποιότητας. Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο οινοποιείο του κτήματος, με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Ο κ. Στάθης Σάλτας, Διευθυντής του Τμήματος Oenotheque της ΑΜΒΥΞ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το Κτήμα KITRVS, ένα οινοποιείο που συνδυάζει τον σεβασμό στην ελληνική γη με μια ξεκάθαρη τεχνολογική καινοτομία. Η φιλοσοφία της οικογένειας Γαρυπίδη ταυτίζεται με τις αξίες της ΑΜΒΥΞ: ποιότητα, συνέπεια και πίστη στην εξέλιξη. Η προσθήκη του Κτήματος KITRVS ενισχύει ακόμη περισσότερο το τμήμα Oenothèque στη Βόρεια Ελλάδα, με βραβευμένες ετικέτες όπως η Μαλαγουζιά, τα οποία εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό της περιοχής. Πιστεύουμε ότι μαζί θα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τον πλούτο και τη δυναμική του Κτήματος KITRVS στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού.»