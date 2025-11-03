ChatGPT: Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα;

Είναι ελάχιστοι, πλέον, εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν το ChatGPT.

Είναι ελάχιστοι, πλέον, εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν το ChatGPT. Η χρήση βέβαια αλλάζει με τον άνθρωπο - άλλοι ζητούν βοήθεια για τη δουλειά, άλλοι για την προσωπική τους ζωή, άλλοι για ιατρικά ζητήματα και φυσικά για θέματα ψυχικής υγείας.

Πόσο επικίνδυνο είναι, όμως, να ακούνε πιστά ένα εργαλείο που είναι προϊόν της OpenAI, ειδικά σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία; Τη στιγμή ειδικά που σύμφωνα με την εταιρεία πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι την εβδομάδα εκφράζουν αυτοκτονικές σκέψεις στις συνομιλίες τους με το ChatGPT.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr