Ιατρικό Αθηνών: Νέα Οικονομική Διευθύντρια η Μαρίνα Μαζαράκη

Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλος αποχώρησε (λόγω συνταξιοδότησης), από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλος αποχώρησε (λόγω συνταξιοδότησης), από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει η Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κα. Μαρίνα Μαζαράκη.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλο για την πολυετή προσφορά και συνεργασία του.