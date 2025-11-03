Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ιατρικό Αθηνών: Νέα Οικονομική Διευθύντρια η Μαρίνα Μαζαράκη

Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλος αποχώρησε (λόγω συνταξιοδότησης), από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει η Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κα. Μαρίνα Μαζαράκη.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλο για την πολυετή προσφορά και συνεργασία του.

Ιατρικό Αθηνών
