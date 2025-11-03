Ιταλία: Κατέρρευσε ο μεσαιωνικός «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 4 τραυματίες

Από την πρώτη κατάρρευση, γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας, τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτήριο.

#NEWS - 🔴#Roma, crolla una parte della #TorredeiConti ai #ForiImperiali.

Ricoverato un operaio di 64 anni in codice rosso, lievi ferite per altri due. Un altro è ancora sotto le macerie.



Il monumento era in ristrutturazione, un nuovo crollo si è verificato durante le… pic.twitter.com/fYQkA2SkNM — Tv2000.it (@TV2000it) November 3, 2025

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→ https://t.co/RBIv4zT3YE pic.twitter.com/qYfd2VXfiW — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 3, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ