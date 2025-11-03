Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Κατέρρευσε ο μεσαιωνικός «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 4 τραυματίες

Από την πρώτη κατάρρευση, γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας, τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτήριο.

Νέα κατάρρευση σημειώθηκε πριν από λίγο στον μεσαιωνικό «Πύργο των Κόμηδων», σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο. Από την πρώτη κατάρρευση, γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας, τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτήριο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

