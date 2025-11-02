Ειδήσεις | Ελλάδα

Βλάβη στο “Super Star” πριν τον απόπλου του από την Καβάλα

Βλάβη στο “Super Star” πριν τον απόπλου του από την Καβάλα
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη Λήμνο, τον 'Αγιο Ευστράτιο και το Λαύριο, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα.

Βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό οχηματωγό πλοίο "Super Star" στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη Λήμνο, τον 'Αγιο Ευστράτιο και το Λαύριο, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο αναμένεται να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση απόπλου, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και πιστοποιηθεί η αξιοπλοΐα του από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους επιβάτες, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση της γραμμής, εφόσον απαιτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

