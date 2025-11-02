ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για ακόμη μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Από τον Δεκέμβριο θα υπάρχει αύξηση κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως. Παγώνουν οι αυξήσεις παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οκτώ χώρες του OPEC+ συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως και στη συνέχεια να παγώσουν τις αυξήσεις παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανέφερε ο OPEC+ σε ανακοίνωσή του.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περισσότερο από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα - περίπου το 2,5% της παγκόσμιας προσφοράς - από τον Απρίλιο, αλλά επιβράδυνε τον ρυθμό των αυξήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, μετά τις μεγαλύτερες αυξήσεις των προηγούμενων μηνών, εν μέσω προβλέψεων για επικείμενη υπερπροσφορά.

Οι νέες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μέλους του ΟΠΕΚ+, προσθέτουν δυσκολίες στις συζητήσεις, καθώς η Μόσχα ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή της, μετά την επιβολή νέων μέτρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις 20 Οκτωβρίου σε χαμηλό πέντε μηνών, περίπου στα 60 δολάρια το βαρέλι, λόγω ανησυχιών για συσσώρευση υπερπροσφοράς. Έκτοτε όμως ανέκαμψαν σε περίπου 65 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της αισιοδοξίας για τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με εμπορικούς εταίρους.

Αναλυτές, μεταξύ των οποίων της RBC, Rystad, Commerzbank και SEB, δήλωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι αναμένουν από τον ΟΠΕΚ+ να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) για τον Δεκέμβριο, κάτι που τελικά υλοποιήθηκε.

Ο ΟΠΕΚ+ μείωνε την παραγωγή του επί αρκετά χρόνια έως τον Απρίλιο, και οι περικοπές είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους τον Μάρτιο, συνολικά στα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι περικοπές αυτές αποτελούνταν από τρία σκέλη: εθελοντικές περικοπές 2,2 εκατ. βαρελιών/ημέρα, 1,65 εκατ. βαρέλια/ημέρα από οκτώ μέλη, και επιπλέον 2 εκατ. βαρέλια/ημέρα από ολόκληρη την ομάδα.

Η ομάδα έχει αρχίσει να αίρει σταδιακά τις εθελοντικές περικοπές, ενώ το τελευταίο σκέλος - οι περικοπές που ισχύουν για ολόκληρη την ομάδα - προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του 2026.