Θεοχάρης: Συμμετείχε στην 9η έκδοση του Future Investment Initiative

Το συνέδριο έλαβε τόπο στο Ριάντ. Επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του, ο ΥΦΥΠΕΞ είχε επαφές οικονομικούς παράγοντες και αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, συμμετείχε στην 9η έκδοση του Future Investment Initiative που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ.

Επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Abdullah Aldubaikhi, και συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας σε οικονομικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συνάντηση με τον Σαουδάραβα Συμπρόεδρο της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Εμπορίου και Επενδύσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας και Αναπληρωτή Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Αρχής Εξωτερικού Εμπορίου, Abdulaziz Alsakran, προκειμένου να συζητηθεί το έργο της Επιτροπής.

Ο Έλληνας Υφυπουργός συμμετείχε, επίσης, ως τιμώμενος ομιλητής στη συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας και επέδωσε -σε ειδική τελετή στην κατοικία του Πρέσβεως της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία- το παράσημο που έχει απονεμηθεί από τη χώρα μας στη Lubna Olayan, επιχειρηματία, εξέχουσα προσωπικότητα και Συμπρόεδρο του Επιχειρηματικού Συμβουλίου.

Ο Υφυπουργός είχε επιπλέον συνάντηση με τον Talal Almarri, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EXPO 2030 που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ, και συζήτησε τόσο τις προοπτικές της ελληνικής συμμετοχής στην Έκθεση όσο και την προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων στα εμβληματικά έργα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης.

Στο περιθώριο του FII, o Υφυπουργός είχε ακόμη συναντήσεις με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Ahmed Al Jaber, με την Υπουργό Σχεδιασμού, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου, Rania Al-Mashat και τη Γενική Γραμματέα του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας, Deemah AlYahya.

Με την ευκαιρία του συνεδρίου, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη μεγάλων Σαουδαραβικών και όχι μόνο επιχειρήσεων και παρουσίασε αφενός, τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα μας και αφετέρου, τη σημαντική τεχνογνωσία και τα πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για την περιοχή, όπως η προηγμένη τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, οι κατασκευές και οι τραπεζικές εργασίες.

Τέλος, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ και ΣΣΚ.

