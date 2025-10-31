Κεραμέως: Τα ΚΕΠΑ γίνονται ανθρώπινα, σύγχρονα, δίπλα σε κάθε πολίτη

Σύμφωνα με την υπουργό, οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού των γιατρών και στη διευκόλυνση των πολιτών.

Με βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στις θετικές αλλαγές που γίνονται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Σύμφωνα με την υπουργό, οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού των γιατρών και στη διευκόλυνση των πολιτών, με τη δημιουργία νέων, σύγχρονων και προσβάσιμων δομών σε όλη τη χώρα.

Όπως υπογραμμίζει, οι αλλαγές γίνονται γιατί κάθε πολίτης αξίζει αξιοπρέπεια, σεβασμό και φροντίδα.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως:

«Τι έχουμε βελτιώσει το τελευταίο διάστημα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας;

Τρία πράγματα.

Έχουμε υπερδιπλασιάσει τους γιατρούς που υπηρετούν σε αυτά: από 500 σε όλη τη χώρα είναι πλέον 1.200.

Δεύτερον, περισσότεροι συμπολίτες μας που έχουν μη αναστρέψιμες παθήσεις δεν χρειάζεται να περνούν ξανά και ξανά από Επιτροπή. Μία φορά είναι αρκετή.

Τρίτον, έχουμε παραδώσει νέα, σύγχρονα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Γαλάτσι, στην Κοζάνη και έπονται και άλλα, με σύγχρονες και προσβάσιμες υποδομές για όλους.

Περισσότερη μέριμνα, περισσότερη αξιοπρέπεια, περισσότερος σεβασμός.

Τα ΚΕΠΑ γίνονται, όπως πρέπει να είναι: ανθρώπινα, σύγχρονα, δίπλα σε κάθε πολίτη».