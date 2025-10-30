Επιχειρήσεις | Διεθνή

«Καμπανάκι» για το αμερικανικό χρέος και από τον CEO της Goldman Sachs

Ντέιβιντ Σόλομον / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το αυξανόμενο επίπεδο χρέους των ΗΠΑ κινδυνεύει να οδηγήσει σε κρίση την οικονομία εάν ο ρυθμός ανάπτυξης δεν βελτιωθεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs.

«Εάν συνεχίσουμε στην τρέχουσα πορεία και δεν αυξήσουμε το επίπεδο ανάπτυξης, θα υπάρξει η στιγμή της αλήθειας», προειδοποίησε ο Ντέιβιντ Σόλομον σε συνέντευξη την Πέμπτη/

«Η έξοδος είναι μια πορεία ανάπτυξης» εξήγησε, εκτιμώντας ότι βλέπει «χαμηλή» πιθανότητα ύφεσης βραχυπρόθεσμα. Επανέλαβε τις γνωστές επενδυτικές ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές οικονομίες εθίζονται στην αύξηση του χρέους, ειδικά από τότε που τα μέτρα επί της COVID-19 βοήθησαν στην άνοδο των καταναλωτικών δαπανών.

«Τα δημοσιονομικά κίνητρα και ένα επιθετικό δημοσιονομικό παιχνίδι είναι πραγματικά ενσωματωμένα στον τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών οικονομιών», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας ανησυχίες για την χρηματοπιστωτική ικανότητα των ΗΠΑ και άλλων προηγμένων χωρών.

«Και αυτή η κατάσταση έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια» συμπλήρωσε.

