«Πράσινο φως» από NBA στην πώληση των Λέικερς για 10 δισ. δολάρια

Οι Λέικερς έχουν συμμετάσχει σε 32 τελικούς του NBA και έχουν κερδίσει 17 πρωταθλήματα, αποτελώντας είναι ένα από τα πιο εμβληματικά franchise στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Εγκρίθηκε η αγορά των Λος Άντζελες Λέικερς από την οικογένεια Μπας στον Μαρκ Γουόλτερ έναντι 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΒΑ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Guggenheim Partners και ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Ντότζερς συμφώνησε να αγοράσει τους «Λιμνανθρώπους» τον Ιούνιο.

«Η ομάδα χαρακτηρίζεται από μια πορεία αριστείας, μεγάλης ιστορίας και από την αδιάκοπη επιδίωξη του μεγαλείου. Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι με την Τζίνι Μπας καθώς διατηρούμε αυτή την κατεύθυνση» τόνισε σε δηλώσεις του το νέο αφεντικό. Η τιμή των 10 δισ. δολαρίων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε πώληση για έλεγχο αθλητικού franchise στο μπάσκετ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Νιου Γιορκ Τζάιαντς πούλησαν το 10% των μετοχών τους στην οικογένεια Κοχ, με επικεφαλής την Τζούλια, έναντι 10,3 δισ. δολαρίων, θέτοντας νέο υψηλό.

Η Τζίνι Μπας, κόρη του Τζέρι Μπας, που αγόρασε τους LAL το 1979, θα διατηρήσει το μερίδιο στον ιστορικό σύλλογο, θα υπηρετήσει ως διοικήτρια για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Οι Λέικερς έχουν συμμετάσχει σε 32 τελικούς του NBA και έχουν κερδίσει 17 πρωταθλήματα, αποτελώντας είναι ένα από τα πιο εμβληματικά franchise στον παγκόσμιο αθλητισμό.