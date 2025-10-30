Ανάκαμψη 2% για χρυσό με «γκάζι» από Fed και Τραμπ - Σι

Ο χρυσός ως ασφαλές καταφύγιο γίνεται πιο ελκυστικός σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Επέστρεψε στα κέρδη ο χρυσός με ράλι 2% την Πέμπτη, υποστηριζόμενος από τη μείωση των επιτοκίων της Fed καθώς και από την παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Η Fed μείωσε τα επιτόκια την Τετάρτη, όπως αναμενόταν, αλλά ο επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι η τελευταία περικοπή για το έτος, καθώς το συνεχιζόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης απειλεί τη δημοσίευση βασικών οικονομικών στοιχείων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,9% στα 4.003,62 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα αμερικανικά futures σκαρφάλωσαν 0,4% στα 4.015,9 δολάρια ανά ουγγιά. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, το ασήμι αναρριχήθηκε 2,7% στα 48,81 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 1,2% στα 1.604,38 δολάρια και το παλλάδιο εκτινάχθηκε 3,4% στα 1.447,08 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μειώσει τους δασμούς στην Κίνα από το 57% στο 47% σε αντάλλαγμα για την επανέναρξη των κινεζικών αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ και των εξαγωγών σπάνιων γαιών από το Πεκίνο, καθώς και την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης. Οι παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν λόγω ανησυχιών ότι η εκεχειρία μπορεί να αποδειχθεί εφήμερη.

«Έχουμε δει μια μικρή πτώση (στην τιμή του χρυσού)... αλλά καθώς έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες (της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας) και ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για μια αρκετά κενή συμφωνία, οι αγορές εγκατέλειψαν κάθε αισιοδοξία ότι οι εμπορικοί πόλεμοι έχουν τελειώσει», τόνισε στο Reuters ο Τζέφρι Κρίστιαν, διευθύνων εταίρος της CPM Group. Ο χρυσός ως ασφαλές καταφύγιο γίνεται πιο ελκυστικός σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.