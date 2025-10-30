ΟΗΕ: 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα μετά την κατάπαυση πυρός

Περισσότεροι από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, προερχόμενης από τον ΟΗΕ, εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάπαυση του πυρός, ανακοίνωσε σήμερα ένα στέλεχος του Οργανισμού, ζητώντας να επιτραπεί και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να λειτουργήσουν στον θύλακα.

Μολονότι ο όγκος της βοήθειας έχει αυξηθεί σημαντικά από τις 10 Οκτωβρίου, τα στελέχη των ανθρωπιστικών υπηρεσιών επισημαίνουν την έλλειψη χρημάτων και τα προβλήματα συντονισμού με το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. «Φέραμε περισσότερους από 24.000 τόνους βοήθειας, από όλα τα περάσματα, και ξαναρχίσαμε τη διανομή (βοήθειας) τόσο σε κοινότητες, όσο και σε νοικοκυριά», είπε ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Σάμερ Αμπντελ Τζάμπερ, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή, παρατήρησε ότι μέσα σε 20 ημέρες η υπηρεσία του κατάφερε να συλλέξει «περίπου 20.000 τόνους τροφίμων στη Γάζα».

Οι εξαντλημένοι κάτοικοι της Γάζας φοβούνται πάντα ότι ο πόλεμος θα επιστρέψει και αγωνίζονται αδιάκοπα να εξασφαλίσουν πόσιμο και τρόφιμα. Παρ’ όλ’ αυτά, οι λεηλασίες των ανθρωπιστικών κομβόι έχουν μειωθεί δραστικά, γεγονός που διευκολύνει τη διανομή, είπε ο Αλακμπάροφ.

«Η εφαρμογή του (αμερικανικού) σχεδίου των 20 σημείων παραμένει κεντρικός στόχος και αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια συνολικά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετάσχουν στη διανομή βοήθειας, υπογραμμίζοντας ότι διαδραματίζουν «ουσιαστικό» ρόλο.

«Η καλή είδηση είναι ότι χάρη στην κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ μπορούμε να εισάγουμε πολύ περισσότερη βοήθεια στη Γάζα απ’ ό,τι προηγουμένως. Είναι πραγματική πρόοδος, αλλά αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό. Είναι μόνο η αρχή των όσων πρέπει να κάνουμε» είπε από την πλευρά του ο Τομ Φλέτσερ, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον Φλέτσερ, έχει καλυφθεί μόνο το ένα τέταρτο από τα 4 δισεκ. δολάρια που ζητήθηκαν για τη χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ