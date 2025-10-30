Λίβανος: Ο πρόεδρος δίνει εντολή στον στρατό να αντιμετωπίσει κάθε ισραηλινή διείσδυση

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον αρχηγό των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή διείσδυση στον νότιο Λίβανο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον αρχηγό των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή διείσδυση στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες αφού ισραηλινή στρατιωτική μονάδα εισήλθε τη νύκτα στον Λίβανο και σκότωσε έναν δημοτικό υπάλληλο εντός του δημαρχείου της πόλης Μπλίντα.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδικάζει την επιχείρηση και «ζητά από τον στρατό να αντιμετωπίσει κάθε ισραηλινή διείσδυση (...) για να υπερασπισθεί το έδαφος του Λιβάνου και την ασφάλεια των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ