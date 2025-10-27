ΕΕ και Κλιματική Αλλαγή: 42,7 δισ. χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες το 2024

Η ΕΕ ενισχύει την παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής με 42,7 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες το 2024

Η ΕΕ ενισχύει την παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής με 42,7 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες το 2024 από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την προσαρμογή και τη μείωση των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της συνεισέφεραν το 2024 συνολικά 31,7 δισ. ευρώ από δημόσιες πηγές για δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής και κινητοποίησαν επιπλέον 11,0 δισ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων, ενισχύοντας την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε ενόψει της COP30 και CMA7, που θα διεξαχθούν από 10 έως 21 Νοεμβρίου στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

Τα στοιχεία, που συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες αναφοράς της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του κλίματος, αποκαλύπτουν ότι περίπου το μισό της δημόσιας χρηματοδότησης προορίζεται για δράσεις προσαρμογής ή για συνδυασμένα προγράμματα μετριασμού και προσαρμογής. Επιπλέον, σχεδόν το 50% της δημόσιας συνεισφοράς πραγματοποιείται μέσω επιχορηγήσεων, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη διαφάνεια της χρηματοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων και στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, αξιοποιώντας μηχανισμούς όπως εγγυήσεις, συμμετοχικά δάνεια, άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες και πιστωτικές γραμμές. Στόχος είναι να πολλαπλασιαστεί ο αντίκτυπος της διεθνούς χρηματοδότησης και να υποστηριχθεί η εφαρμογή των δεσμεύσεων που προβλέπει ο Νέος Συλλογικός Ποσοτικοποιημένος Στόχος, που υιοθετήθηκε το 2024 στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης περιλαμβάνει:

-4,6 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης,

-2,4 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

ενώ το συνολικό ποσό των 31,7 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε δεσμεύσεις και εκταμιεύσεις για αμφίδρομες και πολυμερείς δράσεις κατά το 2024.

Τα 11,0 δισ. ευρώ ιδιωτικής χρηματοδότησης αφορούν κεφάλαια που κινητοποιήθηκαν μέσω δημόσιων παρεμβάσεων, χωρίς να περιλαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν για την κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της να ανταποκριθούν στους διεθνείς στόχους χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στον συλλογικό στόχο των αναπτυγμένων χωρών για 100 δισ. δολάρια ετησίως, που παραμένει σε ισχύ έως το 2025.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η στρατηγική της ΕΕ στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση των πόρων αλλά και στην αποτελεσματική κατεύθυνσή τους, ώστε οι δράσεις να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην προστασία του κλίματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πιο ευάλωτων χωρών του κόσμου.