Καθ' οδόν προς νέα ρεκόρ η Wall Street

Αισιοδοξία για εμπορικό deal Τραμπ - Σι. Ώθηση από τις Big Tech. Αυξάνονται τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από Fed. Έπονται τα εταιρικά μεγέθη τεχνολογικών γιγάντων.

Διατηρείται το θετικό μομέντουμ στη Wall Street με τους δείκτες να κατευθύνονται προς νέα ιστορικά υψηλά καθώς οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας αποκλιμάκωσαν τις εντάσεις στο δασμολογικό πεδίο το Σαββατοκύριακο, θέτοντας τις βάσεις ώστε ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία αυτή την εβδομάδα.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,37% στις 47.380 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,81% στις 6.847 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 1,38% στις 23.526 μονάδες με ώθηση από τεχνολογικές μετοχές. Ο τίτλος της Νvidia που σκαρφαλώνει 2,45%. Οι κατασκευαστές τσιπ που κινδυνεύουν από τις εντάσεις με Κίνα, ηγούνται του ράλι με τον τίτλο της Nvidia να σκαρφαλώνει 2,45%, η Broadcom σημειώνει άνοδο 1,36%, η AMD καταγράφει κέρδη 0,59% και η Tesla επιδίδεται σε άλμα 2,2%. Η Apple με +1,1% πλησιάζει τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Προειδοποίηση πως ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη θέση του CEO της Τesla εάν δεν εγκριθεί το πακέτο αποδοχών του ύψους 1 τρισ. δολαρίων, απηύθυνε η πρόεδρος της της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Ρόμπιν Ντένχολμ. Η θέση του Μασκ είναι καθοριστική για το μέλλον της Tesla καθώς δεν είναι «ακόμα μία κατασκευάστρια αυτοκινήτων» και εστιάζει στην κατασκευή πλήρους αυτόνομων οχημάτων, ενώ βρίσκεται σε ένα «σημαντικό σημείο καμπής», με την ΑΙ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

«Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για να συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη», επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ από τη Σύνοδο Κορυφής του ASEAN. Το πλαίσιο ενδεχομένως να περιλαμβάνει ένα φρένο στην εφαρμογή των περιορισμών της Κίνας για τις σπάνιες γαίες και έναν πάγο στην αύξηση των δασμών 100% του Τραμπ στην Κίνα που επρόκειτο να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου ενώ το deal ίσως να περιλαμβάνει μια επίλυση της διαμάχης του TikTok με τις ΗΠΑ.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Σι και θα πετύχουμε τη συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ από το Air Force One. «Οι λεπτομέρειες είναι ακόμη περιορισμένες και τίποτα δεν θα οριστικοποιηθεί μέχρι τη συνάντηση Τραμπ - Σι, αλλά μια ανανεωμένη εκεχειρία φαίνεται σχεδόν βέβαιη, με την Κίνα πιθανότατα να καθυστερεί πλήρως τους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών για ένα χρόνο», εκτιμά ο Τόμπιν Μάρκους της Wolf Research.

«Αυτό το συνολικά καλύτερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι αισιόδοξο σημάδι για τις αγορές αυτή την εβδομάδα, υποθέτοντας ότι η συνάντηση Τραμπ - Σι θα πάει καλά» συμπλήρωσε με τους επενδυτές να αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια την Τετάρτη, ιδίως μετά την ανακοίνωση των τελευταίων στοιχείων από το μέτωπο του πληθωρισμού.

Παράλληλα, οι επερχόμενες εκθέσεις οικονομικών μεγεθών των Big Tech με έμφαση στην εικόνα των Mag 7 βρίσκεται έντονα στο επενδυτικό μικροσκόπιο, σύμφωνα με το CNBC. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Alphabet, Amazon, Apple, Meta και Microsoft, θα δημοσιεύσουν τα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αυτή την εβδομάδα.