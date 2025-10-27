Υγεία

Γεωργιάδης: Μείωση 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ στο οκτάμηνο

Newsroom
Όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα.

Κατά 65% μειώθηκε ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών την περίοδο Φεβρουάριος - Οκτώβριος 2025, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2025».

«Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας. Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

