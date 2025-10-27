Έρευνα: Οι έντονες επιταχύνσεις βοηθούν την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Energy» διαπίστωσε ότι οι μεγάλες και απότομες απώλειες ενέργειας κάνουν καλό στις μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η κατάσταση της υγείας μιας μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά και της διάρκειας ζωής της, συνήθως είναι μεγαλύτερη από αυτή που ανακοινώνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι δοκιμές των εταιρειών βασίζονται κυρίως σε σταθερή απώλεια ρεύματος, αφού οδηγούνται με συγκεκριμένο τρόπο για να πετύχουν οικονομία ενέργειας. Όμως στην καθημερινότητα ένας οδηγός έχει έντονες επιταχύνσεις στο φανάρι, έχει απότομο φρένο στην πόλη, διανύει μεγάλες ανηφόρες και πολλές φορές στην καμπίνα βρίσκονται πέντε επιβάτες.

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Energy» διαπίστωσε ότι οι μεγάλες και απότομες απώλειες ενέργειας κάνουν καλό στις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Σε σύγκριση με τις βαρετές και σταθερές εργαστηριακές δοκιμές, αυτός ο τρόπος οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες παρέτεινε τη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας έως και 38%.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι αυτό θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 313.820 χιλιόμετρα οδήγησης πριν η μπαταρία φτάσει στο όριο τέλους ζωής της, το οποίο συνήθως ορίζεται ως στο 70% ή 80% της αρχικής χωρητικότητάς της.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την κατάσταση της υγείας μιας μπαταρίας, αφού ο ιδιοκτήτης δεν θα χρειαστεί να την αλλάξει σύντομα. Η μελέτη εξηγεί ότι οι παλιές, εργαστηριακές δοκιμές σταθερού φορτίου οδηγούσαν στρες στην μπαταρία, ενθαρρύνοντάς την «επιμετάλλωση λιθίου» και συσσώρευση θερμότητας, που αποτελούν δύο κύριους υπαίτιους για την υποβάθμισή της. Η οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, με τους ατελείωτους «μικροκύκλους» επιτάχυνσης και φρεναρίσματος, μαζί με τις σύντομες περιόδους ανάπαυσης, λειτουργεί ενάντια στο στρες της μπαταρίας, ενώ οι σύντομες στιγμές αδράνειας ή αναμονής σε κόκκινο φανάρι δίνουν την ευκαιρία η μπαταρία να ηρεμήσει, μειώνοντας τη φθορά.

Ωστόσο οι πραγματικοί εχθροί μιας μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραμένουν η υπερβολική ζέστη και ακραίες καταστάσεις φόρτισης. Το να βρίσκεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο κέντρο ενός πάρκινγκ το μεσημέρι του καλοκαιριού ή να φορτίζεται πολύ συχνά σε ταχυφορτιστή υψηλής ταχύτητας, έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη γήρανση της μπαταρίας. Επίσης, αν ο οδηγός αφήσει την μπαταρία πλήρως φορτισμένη στο 100% για μέρες ή να παραμείνει σχεδόν άδεια στο μηδέν, θα προκληθεί ζημιά.

Το πρακτικό συμπέρασμα για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η κανονική οδήγηση, χωρίς να σκέφτονται ότι πρέπει να πάνε σιγά. Για καθημερινή οδήγηση, το όριο φόρτισης στο 80% ή 90% είναι ιδανικό, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα η μπαταρίας στο 100%. Στα ταξίδια, το σύστημα θερμικής διαχείρισης του αυτοκινήτου θα πρέπει να προετοιμάσει την μπαταρία πριν από μια γρήγορη φόρτιση σε έναν ταχυφορτιστή, ενώ μετά το τέλος του ταξιδιού η μπαταρία θα πρέπει να μείνει στα επιθυμητά επίπεδα φόρτισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ