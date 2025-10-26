Χριστοδουλίδης: Εγκαινίασε τη λειτουργία της Έδρας Κυπριακών Σπουδών στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Την εκδήλωση για τα εγκαίνια άνοιξε ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, ενώ τον λόγο πήραν και καθηγητές οι οποίοι συνέβαλαν στην δημιουργία της Έδρας.

Τη λειτουργία της Έδρας Κυπριακών Σπουδών στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι η σημασία της ίδρυσης της εν λόγω Έδρας είναι εξαιρετική και είναι διπλή η χαρά του γιατί η έναρξη λειτουργίας της συμπίπτει όχι μόνο με τη διακυβέρνηση του αλλά και με τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

«Η Έδρα αποτελεί για όλους εμάς ένα εθνικό κεκτημένο, όχι μόνο γιατί σκοπός της είναι η περαιτέρω ενίσχυση της προβολής της ιστορίας του τόπου μας, των επιτευγμάτων της Κύπρου δια μέσου των αιώνων, ως μέρος του ευρύτερου συνόλου του Ελληνισμού, αλλά, επίσης, μέσα από την Έδρα να επενδύσουμε συνειδητά στη νέα γενιά, στο αύριο, στο μέλλον του τόπου μας. Γι' αυτό και η οικονομική χορηγία για την Έδρα έχει αναληφθεί εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία ακριβώς γιατί πιστεύουμε στην αξία της ως εθνική υποχρέωση και αποστολή», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια νέα ακαδημαϊκή Έδρα σχετική με τη βαθύτερη γνώση και μελέτη της κυπριακής ιστορικής πορείας αλλά μέσα από την ακαδημαϊκή αυτή πρωτοβουλία εγκαινιάζουμε μια ζωντανή γέφυρα γνώσης, πολιτισμού και κοινής μνήμης ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η ίδρυση της αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβολίζει την ιστορική σχέση των δύο χωρών και το κοινό μας όραμα για το μέλλον της παιδείας και της έρευνας», σημείωσε η υπουργός Παιδείας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου.

Για «μια εκδήλωση με βαρύ συμβολισμό που επισφραγίζει τον κοινό πολιτισμό και τη διαχρονική σχέση Ελλάδας και Κύπρου» μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εδώ στο ΑΠΘ, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της πνευματικής και ιστορικής ενότητας του Ελληνισμού, πέρα από σύνορα και εποχές. Η Παιδεία είναι το σταθερότερο θεμέλιο της ειρήνης και της συνύπαρξης», είπε ο κ. Παπαϊωάννου.

Εκ μέρους του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίηση και υπερηφάνεια της ελληνικής κυβέρνησης γι' αυτή την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι αποτελεί αφετηρία ενός νέου κύκλου συνεργασίας

Για μια «πολύ σημαντική ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που έχει πολύ ισχυρό συμβολισμό αλλά και προοπτική», μίλησε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης.

«Πρόκειται για την εκκίνηση που δίνει τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να δουν την κυπριακή ταυτότητα και την πραγματικότητα αναδεικνύοντας τόσο την πολιτιστική κληρονομιά και πνευματική παράδοση της Κύπρου και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Η Κύπρος και η Ελλάδας έχουν πολύ ισχυρούς εθνικούς θεσμούς και κρίκο αυτής της αλυσίδας αποτελεί και η Έδρα Κυπριακών Σπουδών η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή», επισήμανε ο πρύτανης.

Την εκδήλωση για τα εγκαίνια άνοιξε ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, ενώ τον λόγο πήραν και καθηγητές οι οποίοι συνέβαλαν στην δημιουργία της Έδρας.

Παρών ήταν και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας.

