Μαρινάκης για επίθεση σε Μάκη Βορίδη: Δεν μας φοβίζουν αλλά μας κάνουν πιο δυνατούς

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. 'Αγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε:

«Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παύλος Μαρινάκης
Μάκης Βορίδης
