Στη Νορβηγία αύριο η Ματσάδο - Δεν θα παραστεί στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης

Η Βενεζουελανή αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αναμένεται να φθάσει πριν από αύριο, Πέμπτη, το πρωί στη Νορβηγία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, πολύ αργά για να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου.

Η κ. Ματσάδο «αναμένεται να φθάσει από απόψε το βράδυ έως αύριο το πρωί», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ενώ η τελετή απονομής του Νόμπελ θα ξεκινήσει σήμερα τις 2.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας στο δημαρχείο του Όσλο.

Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο και θα εκφωνήσει ομιλία εκ μέρους της μητέρας της στην τελετή, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, το Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η Ματσάδο, που ζει στην παρανομία στη χώρα της, θα μεταβεί στο Όσλο αλλά δεν θα είναι παρούσα στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης σήμερα.

«Αν και δεν μπορεί να παραστεί στην τελετή ούτε στις εκδηλώσεις της ημέρας, είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα είναι μαζί μας στο Όσλο», ανέφερε το Ινστιτούτο Νόμπελ στον ιστότοπό του, κάνοντας λόγο για «ένα ταξίδι σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

«Η Μαρία έρχεται στο Όσλο όμως δεν ξέρουμε πότε», είχε πει εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, ο Έρικ Άασχαϊμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ