Οικονομία | Ελλάδα

Ειπώθηκε ή όχι; Η πραγματική ιστορία του «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»

Η φράση «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων ως το απόλυτο σύμβολο οικονομικής κατάρρευσης και πολιτικής αποτυχίας.

Η φράση «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων ως το απόλυτο σύμβολο οικονομικής κατάρρευσης και πολιτικής αποτυχίας. Ακόμη κι αν ιστορικά αμφισβητείται το κατά πόσο ειπώθηκε ακριβώς έτσι από τον Χαρίλαο Τρικούπη, η έκφραση έχει ξεπεράσει τον αρχικό της κατάλογο και έχει αποκτήσει έναν σχεδόν μυθικό χαρακτήρα μέσα στον χρόνο.

Πέρα όμως από τον μύθο, πίσω της κρύβεται μια ολόκληρη εποχή πιεσμένη από χρέη, μεταρρυθμίσεις, συγκρούσεις και πολιτικές ισορροπίες. Μια εποχή που καθόρισε βαθιά την πορεία της χώρας και συνεχίζει μέχρι σήμερα να επανέρχεται ως σημείο αναφοράς κάθε φορά που η οικονομία δοκιμάζεται.

