The Information: Η DeepSeek κατασκευάζει νέο μοντέλο ΑΙ με απαγορευμένα τσιπ της Nvidia

Εκπρόσωποι της Nvidia δήλωσαν ότι η εταιρεία δεν έχει δει «καμία τεκμηρίωση ή δεν έχει λάβει πληροφορίες» σχετικά με λαθρεμπόριο μέσω κέντρων δεδομένων εκτός Κίνας.

Η DeepSeek φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει απαγορευμένους στην Κίνα επεξεργαστές της Nvidia για την ανάπτυξη του επόμενου μεγάλου AI μοντέλου της, σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Information».

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα τσιπ Blackwell της Nvidia εισήχθησαν λαθραία στην Κίνα μέσω χωρών που επέτρεπαν την πώλησή τους, ανέφερε το The Information, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η DeepSeek υποκλέπτει τσιπ που εγκαθίστανται σε κέντρα δεδομένων σε μη προσδιορισμένες χώρες, στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται και αποστέλλονται στην Κίνα μετά από έλεγχο από εταιρείες που αναπτύσσουν εξοπλισμό διακομιστών.

Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει την πώληση αυτών των προηγμένων ημιαγωγών στην Κίνα, γεγονός που έχει οδηγήσει τους προγραμματιστές AI της χώρας να έχουν πρόσβαση στο υλικό μέσω data centers που βρίσκονται εκτός χώρας ή με τεχνάσματα.

Τον Νοέμβριο, Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο Κινέζους και δύο Αμερικανούς για σχέδιο αποστολής τσιπ στην Κίνα μέσω Μαλαισίας, με τη χρήση επιχείρησης με «βιτρίνα» το real estate.

Η DeepSeek τράβηξε την παγκόσμια προσοχή τον Ιανουάριο, όταν παρουσίασε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ήταν ανταγωνιστικό με τα καλύτερα της Silicon Valley δηλώνοντας ότι είχε κατασκευαστεί με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Προ ολίγων ημερών ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε άδεια στη Nvidia να αποστείλει στην Κίνα την παλαιότερη έκδοση των επιταχυντών H200 ΑΙ. Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εξαγωγής της πιο ισχυρής έκδοσης Blackwell.

Παράλληλα, το Πεκίνο έχει πιέσει τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας να βασίζονται σε εγχώριο εξοπλισμό για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Η DeepSeek κυκλοφόρησε νέο μοντέλο τον Σεπτέμβριο αναφέροντας ότι συνεργάζεται με Κινέζους κατασκευαστές τσιπ για το μοντέλο.

Εκπρόσωποι της Nvidia δήλωσαν στο The Information ότι η εταιρεία δεν έχει δει «καμία τεκμηρίωση ή δεν έχει λάβει πληροφορίες» σχετικά με λαθρεμπόριο μέσω κέντρων δεδομένων εκτός Κίνας.