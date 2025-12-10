Wall Street: Σε στάση αναμονής περιμένοντας Fed και Πάουελ

Με τεράστιο ενδιαφέρον περιμένει η αμερικανική αγορά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια σήμερα Τετάρτη.

Με τεράστιο ενδιαφέρον περιμένει η αμερικανική αγορά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια σήμερα Τετάρτη, με τους δείκτες στην Wall Street να κινούνται σε υποτονικό ύφος καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα μηνύματα που θα στείλουν οι αξιωματούχοι της Fed στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones κινείται στο +0,06% στις 47.588 μονάδες, με τους άλλους δύο δείκτες να διαπραγματεύονται σε κόκκινο έδαφος. Συγκεκριμένα, ο S&P 500 υποχωρεί 0,3% στις 6.838 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πέφτει 0,18% στις 23.532 μονάδες.

Η Fed αναμένεται ευρέως να προχωρήσει στην τρίτη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να υποδηλώνουν περίπου 90% πιθανότητα μείωσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Ωστόσο, το κλίμα μεταξύ των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, η οποία καθορίζει τα επιτόκια, παραμένει διχασμένο, καθώς ορισμένοι τάσσονται υπέρ των μειώσεων για να αποτρέψουν περαιτέρω αδυναμία στην αγορά εργασίας ενώ την ίδια στιγμή άλλοι πιστεύουν ότι μια άλλη μείωση θα μπορούσε να επιδεινώσει τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές, εκτός από το κλίμα των μελών μετά την ανακοίνωση, περιμένουν να αναλύσουν διεξοδικά την πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ το απόγευμα της Τετάρτης.

Η προηγούμενη συνεδρίαση κατέγραψε μέτριες κινήσεις στην ευρύτερη αγορά, όπου ο ευρύς S&P 500 και ο Dow με 30 έκλεισαν αρνητικά, ενώ ο Nasdaq σημείωσε μικρή άνοδο.

Μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, ο S&P 500 βρίσκεται μόλις 0,7% κάτω από το τελευταίο ρεκόρ κλεισίματος που καταγράφηκε στις 28 Οκτωβρίου, η οποία ήταν η ημέρα πριν από την τελευταία απόφαση της Fed.

Στις 29 Οκτωβρίου, η Fed μείωσε τα επιτόκια, ωστόσο ο Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι μια άλλη μείωση δεν ήταν βέβαιη για τον Δεκέμβριο. Αυτό έστειλε τις μετοχές χαμηλότερα εκείνη την ημέρα και ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδος για τις μετοχές κατά το μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου, μέχρι που ορισμένα μέλη της Fed άρχισαν να σηματοδοτούν ότι μια μείωση τον Δεκέμβριο μπορεί να είναι απαραίτητη. Ο δείκτης αναφοράς στη συνέχεια ανέκαμψε στο σχεδόν ρεκόρ επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, καταγράφεται μία μεικτή εικόνα στους ειδικούς δείκτες. Για παράδειγμα, ο Russell 2000 των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης έφτασε σε νέο ενδοημερήσιο υψηλό την Τρίτη, ενισχυμένος από την προοπτική επερχόμενων μειώσεων των επιτοκίων. Οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να επωφελούνται από τις μειώσεις των επιτοκίων επειδή το κόστος δανεισμού τους συνδέεται περισσότερο με τα επιτόκια της αγοράς και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Ο Νταγκ Μπιθ, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων μετοχών του Wells Fargo Investment Institute, σημείωσε ότι ο δείκτης Russell 2000 υποαποδίδει σε σχέση με τον S&P 500 φέτος, ωστόσο έχει ανακάμψει από τις 21 Νοεμβρίου και έχει ξεπεράσει τον δείκτη ευρείας αγοράς από την ημερομηνία αυτή.

«Η ευνοϊκή μεταβολή για τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης είναι συνεπής με την άποψή μας ότι το εύρος της αγοράς μετοχών διευρύνεται», τόνισε.

«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές κοιτάζουν πέρα ​​από την τρέχουσα οικονομική ήπια περίοδο, αναμένοντας την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης έως το 2026, λόγω των θετικών τάσεων που ήδη ισχύουν όπως μειώσεις φόρων που θα αποφέρουν αυτό που θα πρέπει να είναι οι μεγαλύτερες επιστροφές από το 2021, απελευθέρωση, περισσότερες μειώσεις επιτοκίων της Fed και συνεχή αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνολογία» πρόσθεσε.

Από το πεδίο της οικονομίας των ΗΠΑ, σήμερα έγινε γνωστό ότι το κόστος εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο με τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η ύφεση στην αγορά εργασίας συμβάλλει στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), ο δείκτης κόστους απασχόλησης, ο οποίος παρακολουθεί τις μεταβολές σε μισθούς και παροχές, αυξήθηκε κατά 3,5% στο δωδεκάμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας στον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, συγκεκριμένα από τα μέσα του 2021. Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,8%.