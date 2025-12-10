Τι είναι η «υπεργρίπη»: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πώς προστατευόμαστε

Δεν πρόκειται για νέο ιό, αλλά για βαρύτερη νόσηση εξηγούν οι ειδικοί-σωτήριος ο εμβολιασμός.

Οι προειδοποιήσεις για κύμα «υπεργρίπης» που έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες από το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS), με αντίστοιχα δημοσιεύματα στον Βρετανικό Τύπο δεν αφορούν νέο ιό της γρίπης, όπως εξηγεί από την εγχώρια επιστημονική κοινότητα ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έξαρση γρίπης με βαρύτερη εκδήλωση νόσου, η οποία προκαλεί αύξηση στις νοσηλείες και κατ’ επέκταση ασκεί μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας, μέσα στην «καρδιά» των εποχικών ιώσεων.

Τα φετινά κρούσματα γρίπης ξεκίνησαν πρώιμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλονται κυρίως στην κυκλοφορία ενός συγκεκριμένου στελέχους του ιού της γρίπης Α, του H3N2 (ή στελέχους Κ), το οποίο συνδέεται με πιο σοβαρή νόσηση, ειδικά σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι. Το στέλεχος Κ είναι πιο μεταδοτικό και η νόσος που προκαλεί εκδηλώνεται με πιο σοβαρά συμπτώματα τα οποία έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η αιφνίδια έναρξη υψηλού πυρετού, το έντονο μυικό άλγος, το αίσθημα κόπωσης, ο επίμονος ξηρός βήχας, ο πονοκέφαλος και ο δυνατός πονόλαιμος. Το βασικό πρόβλημα με το στέλεχος του ιού της γρίπης Κ είναι η συσσωρευτική πίεση, που ασκούν οι υπεράριθμες νοσηλείες στα συστήματα υγείας και γι αυτό καθίσταται πιο επιβεβλημένος ο προληπτικός εμβολιασμός.

Κατά 56% αυξημένες νοσηλείες στη Μ. Βρετανία σε σχέση με πέρσι

Στα πρόσφατα δημοσιεύματα στον Βρετανικό Τύπο, το Βρετανικό ΕΣΥ (NHS) προετοιμάζεται για ένα πρωτοφανές κύμα γρίπης, με την πλειονότητα των κρουσμάτων να οφείλονται στο στέλεχος Κ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA). Πρώτα καταγράφηκαν κρούσματα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ενώ ακολούθησαν κρούσματα σε μικρότερης ηλικίας παιδιά, τα οποία είναι οι φορείς του ιού της γρίπης μέσα στην οικογένεια.

Επειδή οι Βρετανοί κρατούν (εδώ και αιώνες) εξαιρετικά στατιστικά και επιδημιολογικά στοιχεία, το NSH κατέγραψε αύξηση κατά 56% στις νοσηλείες ασθενών με γρίπη στις αρχές του φετινού Δεκέμβρη, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Κατά μέσο όρο 1.717 ασθενείς με γρίπη βρίσκονταν σε νοσοκομειακά κρεβάτια ημερησίως στη Μ. Βρετανία, εκ των οποίων 69 ασθενείς νοσηλεύονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σε σύγκριση με τα περσινά αντίστοιχα δεδομένα (1.098 νοσηλευόμενοι ασθενείς ημερησίως και 39 σε ΜΕΘ), πρόκειται για αύξηση 56%.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Οι ειδικοί συνιστούν τον προληπτικό εμβολιασμό για την προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και όσων κινδυνεύουν από υπερέκθεση λόγω εργασίας.

Πρέπει να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών:

Τα παιδιά ηλικίας άνω των 6 µηνών και οι ενήλικες µε χρόνια νοσήµατα, όπως άσθµα ή άλλες χρόνιες πνευµονοπάθειες, καρδιακή νόσο, αιµοσφαιρινοπάθειες, τα παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη για µακρύ χρονικό διάστηµα, άτοµα µε ανοσοκαταστολή ή µεταµόσχευση οργάνων.

Οι έγκυες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες.

Τα άτοµα µε παχυσαρκία (ΒΜΙ)>40 kg/m, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο µεταβολικό νόσηµα, χρόνια νεφροπάθεια, νευροµυϊκά ή νευρολογικά νοσήµατα.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε στενή επαφή µε παιδιά µικρότερα των 6 µηνών ή φροντίζουν άτοµα µε υποκείµενο νόσηµα, τα οποία διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Οι κλειστοί πληθυσµοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιµοι και προσωπικό ιδρυµάτων, στρατεύσιµοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειµερινούς µήνες (Οκτώβριο – Μάρτιο).

Οι επαγγελµατίες που έρχονται σε συστηµατική επαφή µε ζώα κυρίως πουλερικά, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς κ.ά.

Όλοι οι εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόµενοι).

Καθώς η γρίπη εξαπλώνεται εύκολα και ο ιός μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες για 24 ώρες, συνιστάται το τακτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, η χρήση απολυμαντικών τζελ όταν δεν μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μας και να βήχουμε προσεκτικά, μέσα σε κλειστό αγκώνα, μέσα στη μπλούζα που φοράμε ή σε χαρτομάντηλο που πετιέται αμέσως.